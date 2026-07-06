חוף כינר - החוף הנפרד בטבריה | אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה ( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

סערה חסרת תקדים בעיר המקובלים: ערב ימי 'בין הזמנים', פירצה רוחנית חמורה מטלטלת את עיר הקודש טבריה ומאיימת להכשיל רבבות מעמך בית ישראל העולים לפקוד את ציוני הצדיקים. מיזם של העירייה להסרת המחיצות לאורך קו החוף, מאיים להפוך את כביש הגישה המרכזי לקבר התנא רבי מאיר בעל הנס למרחב פרוץ, תחת הכותרת של "חיה ותן לחיות".

כעת, במכתב חריף ויוצא דופן, יוצא הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך במערכה גלויה ומטיל איסור הלכתי גורף על הנסיעה וההליכה בציר זה, כשאליו מצטרפים חברי בד"צ 'העדה החרדית' מירושלים ורבני העיר טבריה. הכל החל עם פתיחתו של חוף רחצה חדש ברצועת החוף המדוברת, בואכה טבריה תחתית, בציר המרכזי המחבר בין בית החיים העתיק לציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, ללא שום מחיצה, ואף ללא מלתחות בסיסיות. כתוצאה מכך, החניה המרכזית שנבנתה מעבר לכביש מייצרת מראות קשים, כאשר המתרחצים חוצים את הכביש הראשי הלוך ושוב, והרחוב כולו נהפך למפגע רוחני חריף. מבאבא אלעזר, לייבי קלצקי ועד לרבי עמוס; בתקופה זו השטן עומד ומקטרג – גדולי הדור הזהירו מראש חיים רוזנבוים | 01.07.26 חסידי סאדיגורה יתכנסו היום לעצרת מחאה, בטענה של פגיעה באדמו"ר | אלו הצדדים חיים רוזנבוים | 02.07.26 אל עין הסערה נכנסו רבני העיר ובראשם בנו של האדמו"ר מצאנז, הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם, רב קהילת צאנז בטבריה, אשר ניסוי בדרכי נועם לפתור את הבעיה מול הגורמים הרלוונטים.

הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם, במסיבה תורנית בטבריה ( צילום: משה גולדשטיין )

בשלב זה, הובא כובד המשקל אל מעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, אשר לקח את כבוד מערכת הקודש על כתפיו. לאחר דיונים דחופים בהם נחשפו מימדי הפרצה והניסיון המכוון להדיר את רגלי הציבור החרדי מטבריה, הורה הגר"מ שטרנבוך על יציאה למערכה גלויה ללא פשרות.

הגר"מ שטרנבוך ( צילום: ארכיון )

המכתב המלא: "כעצת בלעם בשעתו"

במכתבו תחת הכותרת "זעקה", כותב הגר"מ שטרנבוך מילים חסרות תקדים בחומרתן:

"בזעזוע שמעתי על הנעשה בעיה"ק טבריה בדרך הראשי שבין הבית החיים העתיק לאיזור ציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, שהמקום נהפך למקום פריצות וטומאה מתוך כוונה תחילה לטמא את עם ה', והוא כעצת בלעם בשעתו, ומרגיזים בזה את הקב"ה בתוך פלטרין קדשו, וח"ו מסכנים בזה את בית ישראל וכמוש"כ 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'.

"וכל אחד ייזהר לא לעבור בדרך זה שהוא מקום טומאה ופריצות כפי שכבר עוררו רבני העיר והבד"צ, ואיכא דרכא אחרינא להגיע לציון רמב"ע שלא דרך שם, וכמו כן מוסדות תורה ובתי חינוך לבנות לא ישכרו מקומות באזור זה שהמקום כולו בחזקת סכנה, וחומר האיסור לעבור שם גדול מאוד ויש אומרים שהוא בייהרג ואל יעבור להכניס עצמו למקום טומאה".

בסיום מכתבו פונה הגר"מ שטרנבוך באזהרה חמורה למנהיגי העיר:

"ולאחראים לדבר אני קורא למהר לתקן הדבר, ויחושו לנפשותם שלא יפגע בהם חרון אף ה'. ולכל אחד ראוי לשפוך לב כמים על צער השכינה".

מכתבו של הגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

במקביל, יצאו חברי בד"צ 'העדה החרדית' במכתב מיוחד הנושא את הכותרת "על משמר טהרת וקדושת עיר טבריה", אל הקריאה הצטרפו רבני העיר טבריה, שחתמו על איסור גורף לעבור בכביש, תוך הסתמכות על הפסק ההלכתי של "איכא דרכא אחרינא".

לדברי העסקנים, המערכה הגדולה בטבריה רק בתחילתה. רגע לפני שרבבות בני ישיבות ומשפחות חרדיות יוצאים לחופשת בין הזמנים, גדולי הדור מציבים תמרור אזהרה בוער: החובה על כל אחד ואחד לעמוד על המשמר, להישמע להוראות הרבנים ולא לתת יד לחילול כבוד התנא האלוקי וקדושת עיר המקובלים.