היועמ"שית לבג"ץ: "בטלו את החוק למניעת מעצר לומדי תורה"

יום (שישי) הגישה המדינה, באמצעות היועצת המשפטית לממשלה, את כתב התשובה לבג"ץ בעתירות נגד תיקון 28 לחוק שירות ביטחון. בעמדתה מבקשת המדינה מבית המשפט להורות על ביטול החוק, לאחר שקבעה כי הוא אינו עומד במבחנים החוקתיים ופוגע באופן חמור בעיקרון השוויון.

בכתב התשובה מציינת המדינה כי תיקון 28, שאושר בכנסת ב-14 ביולי, מקפיא באופן סלקטיבי הליכי מעצר, חקירה ואכיפה כלפי חייבי גיוס שהם תלמידי ישיבות בלבד. עוד נכתב כי בית המשפט כבר הוציא צו על תנאי וצו ארעי שהשהה את כניסת החוק לתוקף, וכי העתירות יידונו בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים.

עמדת המדינה היא כי בפועל התיקון אינו מהווה הסדר ביניים, אלא יוצר "מנגנון חסינות קבוצתי" המונע מרשויות האכיפה להפעיל את סמכויותיהן כלפי משתמטים ועריקים משירות צבאי רק בשל השתייכותם לקבוצת תלמידי הישיבות. על פי כתב התשובה, מדובר בפגיעה קשה בזכות החוקתית לשוויון.

עוד נטען כי החוק מכביד על נטל השירות של חיילי החובה והמילואים דווקא בתקופה שבה לצה"ל יש צורך מבצעי בהגדלת מספר המשרתים. בנוסף, המדינה טוענת כי ההסדר יוצר אכיפה בררנית המנוגדת לעקרון השוויון בפני החוק, ואף מתעלם מעמדת גורמי הביטחון שהתריעו כי הוא עלול לפגוע במאמצי גיוס בני הציבור החרדי.

בכתב התשובה מוסיפה המדינה כי גם הליך החקיקה היה פגום, וכי לצד הפגיעה המהותית בשוויון נפלו בו כשלים משמעותיים. בסיכום עמדתה היא קובעת כי תיקון 28 "אינו חוקתי ודינו בטלות", ומבקשת מבית המשפט להוציא צו מוחלט שיורה על ביטולו.