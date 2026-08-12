לאחר כחודש ימים בהם שרר שקט יחסי, מכריזה קבוצת הפלג הירושלמי על חידוש ההפגנות והחסימות היום (יום רביעי) באזור המרכז. הרקע: מעצרו של בחור ישיבה שהגיע למסור עדות במשרדי להב 433.

על פי ההודעות שפורסמו, החסימות אמורות להתקיים באזור בני ברק החל משעה 16:00 אחר הצהריים. בעבר התמקדו החסימות בעיקר בכביש 4 באזור צומת גהה או ברחוב ז'בוטינסקי, אך גורמי הביטחון נערכים גם לאפשרות של חסימות פתע במוקדים נוספים, שכן בעבר הצליחו המפגינים לחסום צירים מרכזיים במיקומים שלא הוכרזו מראש.

האירוע שהצית את המחאה החדשה התרחש כאשר בחור ישיבה הוזמן למשרדי להב 433 בלוד על מנת למסור עדות בפרשה הקשורה להונאה. לדברי חבר הכנסת משה אבוטבול (ש"ס), מדובר ב"חציית קו אדום חמורה". הח"כ טוען כי לאחר שהבחור סיים למסור את עדותו, ליווה אותו שוטר אל מחוץ לבניין - אך בחניון המתינו לו שוטרי המשטרה הצבאית, שעצרו אותו בטענה של עריקות.

"מדובר בחציית קו אדום ובהפרה חמורה של התחייבות המפכ"ל לציבור החרדי", כתב הח"כ אבוטבול במכתב נוקב ששלח לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. "כך לא בונים אמון – כך הורסים אותו. ייתכן וההנחיות לא חודדו בשטח, ונדרש חידוד נהלים מיידי כדי לאפשר לבני תורה להגיש תלונות ולמסור עדות בתחנות המשטרה בלי לחשוש ממעצר. התנהלות כזו תגרום לציבור להסתיר מידע מהמשטרה ולהימנע מפנייה אליה דבר שעלול לעלות בחיי אדם".

יצוין כי הכנסת אישרה לאחרונה חוק שנועד להגן על בני ישיבות ממעצרים עד לאחר הבחירות, אולם ביהמ"ש הגבוה לצדק הקפיא את החוק בצו ביניים.

בעקבות המעצר, הרוחות שבו לסעור. נותר לראות האם החסימות אכן יתקיימו במוקדים המוכרזים או שיהיו הפתעות במקומות אחרים.