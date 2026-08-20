מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א השתתף אמש (ה') בכנס הבחירות הראשון של תנועת ש"ס, בו נכחו מאות מנציגי התנועה מכל רחבי הארץ. במהלך דבריו הכריז הראש"ל כי לאחר הבחירות יש לפעול בנחישות להסדרת מעמדם של לומדי התורה בישיבות.

"לאחר הבחירות צפויים לנו מאבקים", אמר מרן הראש"ל שליט"א, "יהיה קשה ביותר. כל הסוגיה של גיוס בני הישיבות נוגעת בנפש של כולם. מרן אבא מארי זצ"ל מסר את נפשו למען בני הישיבות, והגאון רבי אריה דרעי שמע את מרן זצ"ל בוכה על תלמידי הישיבות". הראש"ל שליט"א הדגיש: "לאחר הבחירות נצטרך לבוא ולתקן עניין זה. כיצד נוכל לתקן אם לא יהיה לנו כוח? חובה שיהיה לנו כוח".

כניסת הראש"ל לעצרת הבחירות הראשונה כניסת הראש"ל לעצרת הבחירות הראשונה 10 10 0:00 / 1:09

מרן הראש"ל שליט"א הוסיף והתייחס למצב הרוחני הכללי: "קיימות כיום מפלגות שונות המצהירות הצהרות שונות - נישואין אזרחיים, נסיעה בשבת קודש ודברים נוספים. לכן חיוני שיהיה לנו כוח".

הגאון הראש"ל שליט"א הקפיד להדגיש נקודה חשובה: "אני רוצה להוסיף דבר נוסף. אנו מדברים הרבה על בני הישיבות ועל עולם התורה, וכך ראוי שיהיה - זה בראש ובראשונה. אולם יש לדעת שאנו אוהבים את כלל עם ישראל, ובכלל זה גם את החיילים".

מרן הראש"ל שליט"א שיתף את הנוכחים: "כאשר פרצה המלחמה האחרונה, ביקשתי שיארגנו עבורי ביקורים בכל הבסיסים - בחיל האוויר, בחיל הים ובחיל היבשה. ברכתי את החיילים, והייתה התרגשות רבה".