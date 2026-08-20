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יו"ר תנועת ש"ס ח"כ אריה דרעי הגיע היום (יום ה') למעונו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, כשבידו מכתב אישי מזקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה שליט"א. הגר"מ מאיה מינה את דרעי לשליחו האישי להעברת האיגרת, שבה פנה לראש"ל בבקשה לקבל על עצמו את הנחיית והנהגת מורשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בקרב התנועה.

במכתבו הדגיש זקן המועצת כי תנועת ש"ס שומרת נאמנה על מורשתו של מרן זצ"ל, וכי הראש"ל שליט"א, מתוקף היותו ממשיך דרכו של אביו מרן זצ"ל אשר הכתירו לפני פטירתו, ראוי להיות הממונה על יישום מורשת מרן בקרב התנועה ומוסדותיה. "באתי בבקשה אל מעלת כתר שליט"א ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון", כתב הגר"מ מאיה.

אריה דרעי במעונו של הראש"ל הגר"י יוסף

דברי יו"ר ש"ס אריה דרעי הצעה מפתיעה הוגשה לבבצ'יק: מפלגה חרדית נוספת - כך הגיב דוד קליין | 16.08.26 התפטר רגעים לפני הצבעת הדחה בבלי | 17.08.26 "ברשות מרן שליט"א, הגעתי בשליחותו של זקן מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי משה מאיה שליט"א, אשר מינה אותי שליח להביא לכבוד תורתו מכתב. ישבנו שעות רבות יחדיו ושוחחנו על כל דרכה ומורשתו של מרן זצוק"ל. לאחר מחשבה רבה, כשהוא שוקל כל מילה ומילה, כתב את המכתב ומינה אותי שליח שאמסור אותו אישית לכבוד תורתו". "בבואי בשליחות זו, באתי גם להעביר לכבוד תורתו – כיושב ראש התנועה ובשליחות חברי והנציגים בכל רחבי הארץ – שכולנו מבקשים מאוד שכבוד תורתו יעמוד בראש התנועה וימשיך את מורשתו של מרן זצוק"ל". "כולנו זוכרים את ההכתרה ברבן יוחנן בן זכאי, כיצד מרן זצ"ל במסירות נפש, בסוף ימיו – כששוחחתי פעם עם כבוד תורתו, סיפרתי כיצד הבאתי אותו באותו בוקר כשהרופאים אסרו עליו בהחלט. במסירות נפש הוא הגיע לשם, והיה שמח כל כך! בחזרה לא ראיתי אותו בחיי כך – הוא ישב על כיסא גלגלים, הסתובב ואמר לי בחיוך ובשמחה גדולה: 'רבי אריה, נו... ברוך השם, אני מודה לך שלקחת אותי לשם'". "מי לא הזיל דמעה כשראה את מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, ללא כוחות, שם את הכתר ואת המצנפת, ואת ההתרגשות הגדולה שבה מסר את המסורת? כפי שכל עם ישראל יודע: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ראינו כיצד המסורה וההנהגה עברו ברוך השם". "באתי להעביר לכבוד תורתו: אנחנו נמצאים כעת במערכה גדולה ביותר. 'עת צרה היא ליעקב' פשוטו כמשמעו. כשאנו שומעים לצערנו הרב את נציגי השמאל כיצד הם מדברים... היועצת המשפטית המודחת, שלפי הפרסומים כבר קיימה עשרות ישיבות רק על נושא זה, לרדוף את המשטרה: 'מדוע אינכם עוצרים מספיק בני ישיבות? מדוע אינכם עוצרים מספיק לומדי תורה?'. השם ירחם, לאן הגענו?" "זוהי מערכה אדירה. אמר לי אתמול זקן המועצת, הגר"מ מאיה – ולדעתו הוא הולך לכתוב זאת גם – כי כל אלה שהורו עד היום שלא להצביע בבחירות, הפעם חייבים להצביע כמחאה על ביזיון התורה! אין מחאה ואין ביזיון תורה גדול מזה, ולכן יש לעשות זאת". "באנו להעביר לכבוד תורתו: בעזרת השם אנו זקוקים שמרן שליט"א ירתום את עצמו, כפי שכבוד תורתו זוכר 40 ו-50 שנה כיצד מרן זצ"ל הסתובב בכל הארץ. היו לו את הספרים שלו ואת התנועה, והוא מסר נפשו למען הדבר הזה. ברוך השם אין מי שהצליח כמוהו. כל עולם התורה הספרדי, כל 'כותל המזרח' של הספרדים – זה בזכות התנועה הקדושה הזאת". "אנו מבקשים ממרן שליט"א שימשיך וינהיג את מורשתו של מרן זצ"ל וינחה את הדרך לכל הנציגים בעזרת השם. זה מה שבאתי להעביר, ומחילה שהארכתי מעט".

אריה דרעי במעונו של הראש"ל הגר"י יוסף

דברי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

"חזק וברוך כבוד ידידנו, שמרן האבא זצוק"ל סמך את ידיו עליו באחרית ימיו. זכינו שהביאו אותו אלינו לתנועה הקדושה הזו, וברוך השם הוא פועל ועושה במשך 13–14 שנה שהוא נמצא איתנו. אנו מכירים את רבי אריה לא מהיום – למעלה מ-52 שנה, בן פורת יוסף".

"מרן האבא זצ"ל תמיד היה שומע אותו ביישוב הדעת, וממש ראה והעריך את שיקול דעתו. אני קודם כל רוצה לברך אותו שימשיך עוד לזכות את הרבים, שימשיך עוד לפעול ולעשות כהנה וכהנה".

"כפי שאמר רבי אריה, המצב כעת מאוד לא פשוט. חס ושלום אם אנשים ישבו בבית ולא יצביעו – אוי ואבוי מה שיקרה, השמאל יעלה ויעשו גזרות קשות מאוד. מה שהיה עד היום יהיה כאין וכאפס לעומת מה שחס ושלום עתיד להיות".

"אסור לשבת בבית בשום פנים ואופן! איני חושב שהייתה מערכת בחירות גורלית כל כך לעולם התורה ולבני הישיבות כמו כעת. היו מערכות בחירות רבות והיו מאבקים רבים, אבל כמו עכשיו על בחורי הישיבות? הרי הם היסוד שלנו!".

"מרן האבא זצ"ל היה מוסר את נפשו למען בחורי הישיבות, כל כך אהב אותם ורצה שעולם התורה יפרח. ברוך השם, האבא זכה שבזכות תנועת ש"ס יש תלמודי תורה, יש ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, ועולם התורה הספרדי פרח – אף אחד לא שיער שכך יהיה. מרן זצ"ל שם זאת בראש מעייניו. חס ושלום שניתן לדבר הזה ליפול? אף אחד שלא יישב בבית שלו! חייבים כולם לבוא ולהצביע לתנועת ש"ס, התנועה שמרן האבא זצ"ל הקים".

"יש לפעמים איזו ביקורת פה, ביקורת שם... בית לא עוזבים! בסדר, 'אולי זה לא טוב ואולי זה לא טוב', לא חסר לחפש ביקורות, אבל צריך להסתכל על התכלית: בית לא עוזבים. זה הבית שלנו. את הבית הזה מרן האבא זצ"ל הקים בעשר אצבעותיו, ומרן האבא זצ"ל הוא שהעמיד את רבי אריה, כיוון שהבין שהוא שומע לחכמים".

"קבענו כעת, אני ורבי אריה, שכל יום שישי נשב כאן – גם נלמד וגם נדבר בענייני הנהגה. הדבר הזה חשוב מאוד: גם נשמע זה את זה, אשמע אותו והוא ישמע אותי, 'ותשועה ברוב יועץ', הדבר הזה חשוב מאוד".

"לכן אני מחזק את ידיו ומחזק את ידיהם של כל נציגי התורה בכל הארץ. כולם צריכים להיות חיילים של התנועה הקדושה הזו כדי להקים עולה של תורה, וכדי לעמוד בפרץ לפני כל הגזרות שחושבים לעשות".

"תהיה לנו סיעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שאחרי הבחירות האלו נוכל לפתור את הבעיות האלו – בעיות קשות מאוד, בפרט הבעיות של בחורי הישיבות שזה בראש מעייניו של רבי אריה וגם שלנו. חושבים שלרבי אריה לא אכפת לו? אני יודע כמה נדדה שינה מעיניו מצער מכל מה שקורה, מכל היועצת המשפטית וכל אלו שמצרים את צעדיו של עולם התורה!".

"צריכים לתת כוח, רבותי. לתת כוח לכולם לפעול לשם שמיים. יהי רצון שנזכה לראות ברכה בעמלנו, ועולם הישיבות יפרח על אפם ועל חמתם של כל הרודפים אותנו – 'כל כלי יוצר עלייך לא יצלח' עולם התורה ימשיך לפרוח ולשגשג, והנציגים שלנו ובראשם רבי אריה יעשו הכל אחרי הבחירות כיצד לפתור את הבעיות האלו. רבותי, זה לא פשוט, אבל השם יעזור בסיעתא דשמיא".

"אני מברך את רבי אריה שיהיה לו ברכה והצלחה, שיזכה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו ומכל הציבור היקר, וכל הנציגים כולם סרים למרותו, זה חשוב מאוד".

"אני רוצה לומר עוד נקודה חשובה מאוד: תנועת ש"ס שומרת על מורשת מרן זצ"ל בכל הדרכים – הן בענייני הנהגה והן בענייני הלכה למעשה. אותנו מה שמעניין הרבה זה הלכה למעשה. אני יושב כל הזמן על התורה ועל העבודה, כותב ספרים, וברוך השם שאנשים לומדים בספרים שלנו. אותי מעניינת מורשת מרן זצ"ל".

"והתנועה שלנו, תנועת ש"ס, ממשיכה את מורשת מרן זצ"ל להגדיל תורה ולהאדירה. היום בעלי בתים פשוטים בכל הארץ – וגם בעולם, אבל מה שמעניין אותנו זה בארץ – כולם לומדים מתורתו של מרן זצ"ל, וההלכות של מרן זצ"ל נפוצות בכל מקום ומקום. על זה אני מוסר את נפשי".

"וכשפרצה המלחמה האחרונה, 'חרבות ברזל', הלכתי לכל הבסיסים בארץ. לא היה בסיס אחד בארץ שדילגנו עליו – ביקשתי מהעוזרים שלי לא לדלג על שום בסיס: חיל האוויר, חיל הים, חיל הרגלים. בירכנו את החיילים, חיזקנו אותם, עודדנו אותם, ועשינו איתם יחד קבלת עול מלכות שמיים".

"אנו אוהבים את החיילים, אוהבים את כל עם ישראל! אבל צריכים לדעת שהתורה הולכת יחד עם החיילים – אי אפשר בלי התורה. אנשים לפעמים לא מבינים זאת: אנו דואגים לחיילים בכך שיש תורה, כי התורה שומרת על החיילים ושומרת על כל עם ישראל. לכן צריך ללכת ביחד, 'ספרא וסייפא' – שני הדברים האלו, גם התורה וגם החיילים".

"אני מברך בהזדמנות זו את כל החיילים: שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, שלא יאונה להם כל רע, וכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים וימשיכו עוד להגן על עם ישראל. הם שליחים של הקדוש ברוך הוא להגן על עם ישראל".

"מרן זצ"ל היה אומר: 'אם אדם רואה חייל – צריך לנשק אותו, כי יש לו את הזכות הזו לשמור על עם ישראל, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הכל מאיתו יתברך, הכל מלמעלה והכל בזכות התורה הקדושה, אבל הם השליחים'".

"לכן נברך את כל החיילים שיחזרו לביתם לחיים טובים, בריאים ושלמים, ושנזכה כבר שיהיה שלום ולא יהיו עוד המלחמות האלו. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לחיילים שינצחו, 'תיפול עליהם אימתה ופחד'".

"אני חוזר ומברך את כל הנציגים שלנו שיפעלו למען התורה ולמען הישיבות, ונזכה לגאולה השלמה במהרה, אמן".