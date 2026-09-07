ביקור מרומם התקיים בשבוע שעבר בבית שאן, כאשר חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן הגיע לחזק את קהילת האברכים המתפתחת בעיר. הגר"ש שטיינמן, המשמש כנשיא הקהילה, התארח אצל רב הקהילה וראש הכולל, תלמידו הרה"ג ר' יהושע ליב שכטר.

במהלך הביקור בהיכל הכולל בבית הכנסת "קול גילה" מסר הגר"ש שטיינמן שיחת חיזוק מיוחדת לקראת הימים הנוראים בפני האברכים ובני הקהילה. בדבריו התייחס לדרכי ההתנהלות של בני עליה בעיר מיוחדת כבית שאן, ולמשמעות ההתקרבות לבורא עולם עבור הפרט וסביבתו.

ראש הישיבה ציין בשיחתו כי הכולל מגן בתורתו על העיר כולה, ואפשר אף על כל הארץ. הוא הגדיר את בית שאן כ"מקום נהדר" ומקום תורה מיוחד, המהווה פתרון עבור זוגות צעירים ואברכים המבקשים לקבוע את מקום מגוריהם בסביבה של בני תורה ואברכים יראי שמים.

הקהילה הליטאית בבית שאן הוקמה לפני כשנתיים וחצי בלבד, ומאז היא הולכת ומתבססת בעיר במהירות. כיום נמנות בה למעלה מ-20 משפחות, כאשר משפחות נוספות כבר רכשו דירות בעיר ונמצאות בשלבי מעבר.

במקביל לגידול במספר המשפחות, מתפתחים גם חיי התורה והקהילה בעיר. במרכז עומד כולל אברכים, בני עליה יקרים מפז, המאפשר לבני התורה לקבוע את סדר יומם סביב לימוד התורה. הקהילה מפתחת מסגרות ומוסדות נוספים המעניקים מענה למשפחות שהצטרפו למקום.