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ספק פיקוח נפש והשיעורים

כינוס חירום לקראת יום הכיפורים: רבנים ורופאים גיבשו הנחיות

עשרות רבנים ומורי הוראה התכנסו השבוע לכינוס מיוחד של "הוראה בישראל" • במוקד: המורכבות ההלכתיה והרפואית של הצום עבור חולים וקשישים

כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)

עשרות רבנים, דיינים ומורי הוראה התכנסו השבוע לכינוס עיון מיוחד שיזם בית ההוראה "הוראה בישראל". הכינוס הוקדש לשאלות המורכבות שעולות מדי שנה לקראת יום הכיפורים, בדגש על האתגרים ההלכתיים והרפואיים הכרוכים בצום עבור חולים, קשישים ונזקקים לטיפול תרופתי.

במהלך המושבים נדונו סוגיות של ספק פיקוח נפש, שיעורים ואכילה ושתייה לשיעורין. בחלקו המקצועי של הכינוס הרצה ד"ר דוד מורל, שהציג בפני מורי ההוראה את ההיבטים הפיזיולוגיים והסיכונים הרפואיים העדכניים, והשיב לשאלות הרבנים בדיני נפשות.

בסיום הכינוס גובשו הנחיות ברורות ומעשיות עבור הרבנים, במטרה לספק מענה הלכתי מדויק, אחראי ומעודכן לציבור הרחב הפונה לקבלת הכרעה לקראת החג הקדוש.

כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס הדיינים לקראת יום כיפור (צילום: באדיבות המצלם)
הלכהיום כיפורפיקוח נפשהוראה בישראל

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