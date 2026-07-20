אבני הר הבית ( צילום: צביקה גרינשפן )

אם חס ושלום לא נזכה לחגוג השבוע בבגדי שבת ויום טוב את חג הגאולה בביאת משיח צדקנו, ותחזנה עינינו בשובו לציון ברחמים, אזי בכאב לב נצטרך להתיישב שוב על השרפרף הנמוך לקונן על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ביום המר והנמהר, תשעה באב.

בשונה משאר התעניות המתחילות מעלות השחר, צום תשעה באב כבאיסורי יום הכיפורים מתחיל עוד משקיעת החמה של ליל התענית. מדובר ביום אבלות חמור מדרבנן ושיאה של תקופת בין המצרים, שבה נזכרים חמישה אירועים קשים שאירעו לעם ישראל: שבירת לוחות הברית הראשונות, ביטול קרבן התמיד בימי בית ראשון, הבקעת חומות ירושלים בחורבן בית שני, שריפת התורה על ידי אפוסטמוס, והעמדת צלם בהיכל. הכנה מבעוד מועד: מה מפחיתים כבר עכשיו כדי לא למצוא את עצמכם בבית הכנסת עם כאבי ראש עזים ותחושת התייבשות, החכם עיניו בראשו - כדאי להרגיל את הגוף מבעוד מועד. ההכנה הנכונה מתחילה כבר כמה ימים לפני הצום, ויכולה להקל משמעותיה על הקושי הגופני. החורבן, הסכנות וההלכות: מדריך "בין המצרים" של הרב יוסף חיים אוהב ציון בבלי | 02.07.26 גמילה הדרגתית מקפאין: הפחיתו בהדרגה צריכת קפה, תה, שוקולד ומשקאות אנרגיה. הפסקה פתאומית בבת אחת היא הגורם המרכזי לכאבי הראש הקשים של יום הצום. מי שרגיל לשתות מספר כוסות קפה ביום, יתחיל להפחית כבר עכשיו - כוס אחת פחות כל יום. צמצום מזון מלוח: התרחקו מחטיפים מלוחים, פיצוחים, חמוצים, בשרים מעושנים וגבינות מלוחות. המלח סופח נוזלים ומגביר באופן משמעותי את תחושת הצמא במהלך הצום. התרחקות ממזון מטוגן ושומני: מאכלים אלו דורשים אנרגיה רבה לעיכול, מכבידים על מערכת העיכול ומעייפים את הגוף. עדיף להעדיף מזון קל יותר בימים שלפני הצום. זהירות ממתוקים וסוכרזית: הימנעו משתייה מתוקה ומעוגות. סוכר מזנק מהר בדם וגורם לעלייה מהירה ברמת האינסולין, מה שמוביל לנפילה חדה ולתחושת רעב מוגברת לאחר מכן. ערב הצום: איך מכינים את הגוף נכון העלאת כמות הנוזלים: החלו לשתות מים באופן רציף ומבוקר כבר יומיים שלושה לפני הצום - כעשר עד שתים עשרה כוסות מים ביום. הגוף צריך להגיע לצום כשהוא מצוי במצב של הידרציה טובה. תזונה נכונה ביום שלפני: העדיפו ארוחות קטנות המבוססות על פחמימות מורכבות - אורז מלא, פסטה מקמח מלא, שיבולת שועל וקטניות. מזונות אלו מתפרקים לאט ומשחררים אנרגיה לאורך זמן, מה שעוזר לגוף להחזיק מעמד טוב יותר. הארוחה המפסקת: הקפידו לא לאכול "כאילו אין מחר". עומס יתר רק יגביר את הצמא והכבד. ארוחה קלה יחסית, עם פחמימות מורכבות ומעט חלבון, תעזור לגוף יותר מארוחה כבדה ושומנית.

ליל תשעה באב אצל הגאון רבי עמרם פריד ( צילום: שוקי לרר )

במהלך יום התענית: התנהלות נכונה

מניעת התייבשות והזעה: שהו ככל הניתן בסביבה מוצלת, ממוזגת ומעוררת קור. הימנעו לחלוטין מפעילות גופנית מאומצת או מיציאה מיותרת לשמש. כל יציאה מיותרת לחום עלולה להקשות משמעותית על הצום.

מנוחה מרובה: הקפידו על מנוחה ואגירת כוחות כדי להקל על הקושי הפיזי. אין צורך "להוכיח" שאתם מתפקדים כרגיל - תשעה באב הוא יום של אבלות ומנוחה.

עיסוק ברוחניות היום: הקדישו זמן ללימוד נושאים המותרים בתשעה באב וקשורים לחורבן - אגדות החורבן, מגילת איכה, מדרשים והלכות הצום. העיסוק בתפילה, התבוננות במשמעות היום והלימוד הרוחני מסיחים את הדעת מהקושי הגשמי ומכניסים את האדם לאווירת היום.

הלכות והנחיות נוספות

יש להיזהר בימי בין המצרים שלא ללכת יחידי מתחילת שעה רביעית של היום עד סוף שעה תשיעית, מפני קטב מרירי שהוא שד השולט בימים האלה. כן יש ליזהר בימים אלה שלא ללכת ברחוב בין חמה לצל.

כמו כן, יש להיזהר שמלמדים לא יענישו תלמידים בימים אלו, וכן ההורים יזהרו מכך בזמנים אלו, מפני שיש חשש סכנה בדבר. הימים הללו מחייבים זהירות מיוחדת בכל הנוגע לבטיחות ולשמירה על הגוף.

אחרי הצום: חזרה נכונה לאכילה

גם בסיום הצום חשוב לנהוג בחכמה. אחרי שעות בלי אוכל ושתייה, היד נשלחת כמעט לבד לעוגה, לקפה או למאפה הראשון שעל השיש. אבל דווקא בסוף הצום, כשהגוף חוזר לאכילה, כדאי להתחיל אחרת.

עדיף להתחיל במשהו קל - שתייה, ביסים קטנים, ואוכל קל יחסית לעיכול. לא "דיאטה" ולא משהו עצוב, פשוט פתיחה חכמה יותר. קערת יוגורט ותמרים, למשל, מתאימה מאוד לסוף צום כי היא נותנת בדיוק את מה שהגוף צריך - נוזלים, מתיקות טבעית ותחושת שובע.

ויהי רצון שהימים האלו יהפכו לששון ולשמחה, ונזכה עוד השנה לראות בעינינו בביאת משיח צדקנו, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים.