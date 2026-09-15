74% מהיהודים בישראל צמים ביום הכיפורים

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

סקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה מגלה כי 74% מהיהודים בישראל נוהגים לצום ביום הכיפורים. הנתונים מעידים על זיקה חזקה למסורת בקרב הציבור היהודי, כאשר גם בקרב הציבור החילוני נרשם שיעור גבוה במיוחד של שומרי הצום.