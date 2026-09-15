74% מהיהודים בישראל צמים ביום הכיפורים

סקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה מגלה כי 74% מהיהודים בישראל נוהגים לצום ביום הכיפורים. הנתונים מעידים על זיקה חזקה למסורת בקרב הציבור היהודי, כאשר גם בקרב הציבור החילוני נרשם שיעור גבוה במיוחד של שומרי הצום.
כמעט מחצית מהחילונים, 47%, נוהגים לצום ביום הכיפורים לפחות באופן חלקי: 28% צמים באופן מלא ועוד 19% באופן חלקי. בקרב המסורתיים הלא-דתיים השיעור גבוה עוד יותר ועומד על 90%, כאשר 77% מהם צמים באופן מלא.
הסקר חושף פער ניכר בין עדות: 88% מהמזרחים צמים ביום הכיפורים, מתוכם 81% באופן מלא, לעומת 64% מהאשכנזים, מהם 50.5% באופן מלא. הפער נשמר גם כאשר משווים בין בעלי אותה הגדרה דתית – בקרב החילונים, 63% מהמזרחים צמים לעומת 39% מהאשכנזים.
לצד הצום, 57% מהציבור היהודי בישראל משתתפים בתפילה ביום הכיפורים. 51% משתתפים בתפילה אורתודוכסית ו-6% בתפילה רפורמית או קונסרבטיבית. בקרב המסורתיים הדתיים השיעור עומד על 90%, בקרב המסורתיים הלא-דתיים על 67%, ואף בקרב החילונים אחד מכל חמישה, 20%, מגיע לתפילה ביום הקדוש.
נתון מיוחד עולה מהסקר: 18% מכלל היהודים בישראל מגיעים לתפילת יום הכיפורים למרות שאינם משתתפים בתפילות בבתי הכנסת במהלך השנה. בקרב המסורתיים הלא-דתיים השיעור מגיע ל-37%, ובקרב החילונים ל-16%. כלומר, כמעט שליש – 32% – מכלל המשתתפים בתפילות יום הכיפורים אינם נוהגים להגיע לבית הכנסת במהלך השנה. בקרב החילונים המתפללים ביום הכיפורים, מדובר ב-79% שאינם מגיעים לבית הכנסת בשאר ימות השנה.
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