לקראת חגי תשרי, ערכה הקרן למורשת הכותל המערבי את הפינוי המסורתי של פתקי התפילה שהוטמנו בין אבני הכותל במהלך חצי השנה האחרונה. הפתקים, שמספרם מגיע לעשרות אלפים, יועברו לגניזה ייעודית בהתאם להלכה.

הגאון הרב שמואל רבינוביץ שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, ליווה את הפינוי ונשא תפילה לאחדות עם ישראל ולקבלת התפילות העולות מבין אלפי הפתקים.

הפינוי בוצע תוך שמירה קפדנית על קדושת המקום ועל פרטיות תוכן הפתקים, באמצעות כפפות וכלי עץ חד־פעמיים בהתאם להנחיות ההלכה. הפתקים נאספו בשקים מיוחדים ויקברו יחד עם ספרי קודש בלויים בגניזת עולמים.

בקרן למורשת הכותל מדווחים כי מדי יום מגיעים מאות פתקים דרך אתר האינטרנט של הקרן, לצד מאות אלפי פתקים נוספים שמוטמנים באופן אישי על ידי מתפללים ומבקרים לאורך כל השנה.

תופעה בולטת במיוחד בתקופה האחרונה היא פתקים שנשלחו דרך אתר הקרן מאזרחים במדינות עוינות לישראל — ביניהן איראן, תימן, עיראק, קטאר, לבנון, פקיסטן, סודן, ירדן, מצרים וקזחסטן. הפתקים כללו בקשות מרגשות ובעיקר תפילות לשלום, לפיוס ולבניית קשרים בין העמים והמדינות.

במהלך השנה האחרונה נשלחו דרך אתר הקרן פתקי תפילה מיותר מ-140 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם, שהועברו כולם להטמנה בין אבני הכותל.

לצד ארצות הברית, ברזיל, ארגנטינה, גרמניה, אוקראינה וקנדה, התקבלו פתקים גם ממדינות רחוקות ומפתיעות — הודו, דרום אפריקה, אינדונזיה, טייוואן, ג'מייקה, קניה וניגריה. הדבר מעיד על החיבור העולמי והחוצה גבולות של עם ישראל אל שאיד בית מקדשנו.