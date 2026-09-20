שעות ספורות לפני כניסת היום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, העניק הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה הראשי של ירושלים עיר הקודש, שיחת חיזוק מרוממת ומיוחדת. כשהוא עטוי בגלימה ובצנפת הלבנה המיוחדת הנלבשת רק ביום הכיפורים, יצא מרן הראש"ל בקריאה של התעוררות, חיזוק ומחילה לכלל עם ישראל.
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"כל שנייה ביום הזה היא הזדמנות" | הראש"ל בשיחה ליום כיפור
לבוש בגלימה ובצנפת הלבנה, העניק הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שיחת חיזוק לקראת יום הדין • על כוחן של תפילות משה רבינו, חובת החשבון נפש, והמעלה הגדולה ביותר: למחול ולסלוח בלב שלם
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