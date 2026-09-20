שעות ספורות לפני כניסת היום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, העניק הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה הראשי של ירושלים עיר הקודש, שיחת חיזוק מרוממת ומיוחדת. כשהוא עטוי בגלימה ובצנפת הלבנה המיוחדת הנלבשת רק ביום הכיפורים, יצא מרן הראש"ל בקריאה של התעוררות, חיזוק ומחילה לכלל עם ישראל.