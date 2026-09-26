הלילה, ליל יום שני של חג הסוכות, מתכוננים בכל רחבי עם ישראל לקיים מחר לראשונה את מצוות נטילת ארבעת המינים.

בכל שנה מחדש עולה אותו אתגר: כיצד לשמור על הערבות טריות במשך ימי החג. הערבות נוטות להתייבש במהירות רבה יותר משאר המינים שבאגודת הלולב, והרי ידוע שיבש פסול.

במהלך השנים התפתחו מספר דרכים להתמודדות עם הבעיה. השיטה הראשונה היא להחזיר את הערבות למים בכל הזדמנות במהלך החג. שיטה זו אף הוזכרה במפורש בפוסקים, בדיון על השאלה אם מותר להחזיר ביום טוב את הלולב למים.

החיסרון המרכזי בשיטה זו הוא הטרחה הרבה והצורך בטיפול מתמיד בערבות ללא הפסקה, בין תפילה לתפילה.

השיטה השנייה הנפוצה היא עטיפת הערבות במגבת לחה, בניסיון לשמור על הלחות שלהן לאורך זמן. אולם החיסרון כאן הוא שהלחות הכלואה עלולה לגרום בקלות לריקבון מהיר או להופעת עובש על הענפים תוך זמן קצר, בנוסף לכך שהמגבת נוטה להתייבש במהרה.

השיטה השלישית, שהוכחה פעם אחר פעם כיעילה ביותר, היא עטיפת הלולב והערבות בנייר אלומיניום באופן הדוק. שיטה זו מצטיינת בכך שהיא מונעת לחלוטין את התנדפות המים, שומרת על הלחות הטבעית של הענפים לאורך ימים רבים ומבטיחה שהערבות יישארו מהודרות לאורך כל ימי החג.

חג שמח לכל בית ישראל!