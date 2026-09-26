61 חברות ישראליות נוספו לרשימה השחורה של האו"ם

הארגון הבינלאומי עדכן את מאגר החברות הקשורות לפעילות עסקית ביהודה ושומרון והוסיף אליו 61 חברות חדשות. הרשימה המעודכנת כוללת כעת 214 חברות ממדינות שונות, לעומת 158 חברות בשנה שעברה. במקביל, הוסרו חמש חברות אחרות מן המאגר.

בין החברות הישראליות הבולטות שצורפו למאגר: תנובה, נטפים, תעבורה, אפריקה ישראל, אלוני חץ, אנרג'יקס וממן. כמו כן נוספו גופים המפעילים מותגים מוכרים כגון ארומה אספרסו בר, בורגראנץ', קפה ג'ו ויקבי כרמל. חברות בינלאומיות גדולות כמו Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor ומוטורולה ממשיכות להופיע ברשימה המעודכנת. הצירוף למאגר אינו מהווה סנקציה משפטית, אך עלול להשפיע על פעילותן העסקית של החברות ועל יחסיהן עם גורמים בינלאומיים. במשרד החוץ דחו את הצעד בתקיפות רבה. במשרד הגדירו את הרשימה כ"מנגנון פוליטי מושחת, שנולד במועצה לזכויות האדם, גוף פגום מיסודו, בעל רוב אוטומטי נגד ישראל המתבסס על פעילות 'דווחים' אשר ממומנים על ידי גורמים בלתי מזוהים". זלנסקי באו"ם: "מטופל אפס" ואיום חריף אריה לוי | 24.09.26 חצי מיליון דולר לכניסה במעון הגר"מ שטרנבוך בבלי | 23.09.26 במשרד ציינו כי "'הרשימה השחורה' הוקמה אך ורק כדי לפגוע בישראל ואין לה אח ורע בשום מקום אחר בעולם", והוסיפו: "אנו דוחים על הסף את 'הרשימה השחורה' ואת כל ההנחות העומדות בבסיסה; אין מדובר במנגנון לגיטימי או ראוי בתחום זכויות האדם".

קמפיין התוכים - צילום: משרד החוץ קמפיין התוכים | צילום: צילום: משרד החוץ 10 10 0:00 / 0:20

במשרד החוץ הדגישו כי "הנציב לזכויות אדם, וולקר טורק, הפך לנציב החרמות נגד ישראל", וטענו: "בשנות כהונתו פעל להקמת מנגנונים בזבזניים שכל מטרתם רדיפה אחר מדינת ישראל. טוב יהיה אם האיש שהוביל את המוסד עליו הוא אמון לפשיטת רגל מוסרית ופיננסית ילך הביתה".

בנוסף ציינו במשרד כי "ישראל גאה בכלכלתה החזקה והיציבה, ובכך שבניגוד למשרד הנציב, הפעילות העסקית הישראלית באיו"ש מספקת מקומות עבודה לפלסטינים, מהווה גשר בין הקהילות באזור ודוגמא לחיים משותפים".

לסיום הבהירו במשרד כי "משה"ח פועל במספר מישורים נגד המדיניות האנטי-ישראלית המובהקת באו"ם, כולל נגד 'הרשימה השחורה'".

הרשימה השחורה של האו"ם מתפרסמת מדי שנה במסגרת פעילות מועצת זכויות האדם, ונועדה לזהות חברות הפועלות בשטחים שהארגון הבינלאומי מגדיר כשטחים כבושים. הצירוף למאגר מבוסס על קריטריונים שונים הקשורים לפעילות עסקית באזורים אלו.