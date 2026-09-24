נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי שיגר איום חריף במהלך נאומו בעצרת האומות המאוחדות, כשהוא מזהיר כי אוקראינה תשיב מלחמה ותהפוך את החורף הקרוב לכואב במיוחד עבור רוסיה — אם שני הצדדים לא יגיעו להסכמה על הפסקת אש סביב תקיפות אנרגיה לפני בוא הקור.

הרשויות באוקראינה ובעלות בריתה מנהלות מאמצים קדחתניים להבטיח הסכמים מוגבלים בנושא תשתיות אנרגיה ומשלוחים ימיים בים השחור. החשש הוא מפני גל חדש של תקיפות רוסיות על מתקני חשמל וחימום, בעוד מוסקבה ממשיכה להציג עניין מועט במשא ומתן רחב היקף לסיום המלחמה.

בנאומו בפני העצרת הכללית אמר הנשיא האוקראיני כי "האוקראינים מבינים שחורף זה יכול להיות קשה מאוד עבורנו. אבל בתגובה, לא תהיה לנו ברירה אלא לעשות את זה כואב גם לרוסיה".

זלנסקי הדגיש כי למרות עליונותה של רוסיה במלאי הטילים ששימשו אותה לאורך העימות, ארצו פיתחה והפעילה אלפי רחפנים ארוכי טווח כדי לפגוע במחסנים, בתשתיות נמל ובבתי זיקוק לנפט בשטח רוסיה. "זה בדיוק למה אנחנו אומרים שצעדי הרגעת המצב נדרשים לפני החורף", הוסיף.

במקביל לכינוסים בניו יורק, שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב נועד עם מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו. לאחר הפגישה ציין רוביו כי שתי המדינות הביעו נכונות מסוימת לבחון הפסקת אש מוגבלת שתחול על תבואה ויעדי אנרגיה.

אולם בהצהרה רשמית מטעם משרד החוץ במוסקבה הבהירו הרוסים כי הם שומרים על "מחויבותה ללא תנאי להשגת יעדי מבצע הצבאי המיוחד שלה". לברוב עצמו הבהיר במועצת הביטחון כי ארצו אינה מתכוונת לאשר כל הפסקה זמנית בלחימה, באומרו כי "אירופה, מה שלא תחשוב, רק רוצה לקבל הפוגה, והיא רוצה להשתמש בה כדי להזרים נשק למשטר קייב".

באירוע נוסף בשולי כינוסי האו"ם, התייחס זלנסקי למעורבותו הישירה של הנשיא ולדימיר פוטין בלחימה וכינה אותו "מטופל אפס חייב להיעצר. צריך לשלול ממנו את המרחב לפעול – ואת המרחב להפיץ את הרוע הזה הלאה".

במסגרת ועידת קרים הצהיר זלנסקי כי קיימת מוכנות מצד קייב לקדם הפסקת אש ימית בים השחור בהתאם להצעות שהגיעו ממצרים, מודו ומטורקיה. "אנחנו מחכים לתגובה של רוסיה. אוקראינה מוכנה... להבטיח ספנות בטוחה וביטחון מזון בים השחור אם רוסיה מוכנה לנקוט בצעדים אמיתיים לקראת הרגעת המצב גם כן. אנחנו חייבים להתחיל מאיפשהו", אמר.

"מטופל אפס" הוא מונח רפואי ואפידמיולוגי שמתאר את האדם הראשון שנדבק במחלה מדבקת במהלך התפרצות של מגפה, והוא המקור שממנו המחלה החלה להתפשט הלאה אל שאר האוכלוסייה. בהקשר המדיני והפוליטי, זלנסקי השתמש בביטוי זה באופן מטפורי כדי לכנות את נשיא רוסיה, כשהכוונה היא שהוא הגורם המרכזי שממנו מתחילה ומתפשטת המלחמה.