שורד השבי אבינתן אור התראיין לראשונה מאז שחרורו משבי חמאס, וחשף עמדה שונה לחלוטין מזו של הוריו בשאלת עסקת החטופים.

בראיון לתוכנית 'עובדה' בקשת 12, הסביר אור את עמדתו: "המחלוקת הייתה סביב דיני נפשות - האם אתה מציל חיים עכשיו או גם אחר כך, לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה - אבל בהמשך ישב כאן מישהו אחר במקומי".

"לי היה ברור שלא צריך לעשות עסקה בכל מחיר. שישראל צריכה לצאת מהמלחמה הזו מנצחת", הוסיף.

אור גילה כי שיתף את עמדתו גם עם מחבלי חמאס במהלך השבי: "אמרתי לשובה: אשאר פה יום, יומיים, שנה, שנתיים ואפילו עשר שנים. בסוף תבינו שאני לא שווה לכם - וזה יהיה הניצחון".

אור שיחזר גם את הפגישה הראשונה עם הוריו במחנה רעים, שעה קלה לאחר השחרור: "כשהם פגשו אותי הם אמרו לי: 'אנחנו מקווים שאתה לא כועס עלינו'. עניתי להם: 'אני לא כועס עליכם, אני גאה בכם'. ההורים שלי נלחמו עליי. ההורים שלי נלחמו עליי כמו מטורפים".