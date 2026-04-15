לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בחטיבת בנימין

לוחמי דובדבן ( צילום: דובר צה"ל )

לוחמי יחידת דובדבן פעלו אמש (שני) בכפר עין אום-אשרייט שבחטיבת בנימין ועצרו בהכוונת שב"כ שני מחבלים שפעלו להקמת תשתית טרור במרחב. המחבלים נעצרו לאחר שהיו מעורבים בפעילות טרור והועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.

הפעילות המבצעית התבצעה במסגרת מאמצי כוחות הביטחון לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. על פי הנמסר, המחבלים שנעצרו היו חלק ממאמץ להקים תשתית טרור פעילה באזור חטיבת בנימין, שנחשב למרחב רגיש מבחינה ביטחונית. כוחות צה"ל ושב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, תוך שמירה על ביטחון התושבים והלוחמים. הפעילות מתקיימת במקביל למאמצים נרחבים של כוחות הביטחון למניעת פעולות טרור והסרת איומים מיידיים. יצוין כי בימים האחרונים פעלו כוחות הביטחון במספר מבצעים נרחבים ברחבי יהודה ושומרון. בשבוע שעבר חיסל צה"ל חוליית מחבלים שתכננו פיגוע נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה, ובמקביל ממשיכים לוחמי חטיבת המילואים 8 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון.

פעילות צה"ל ביו"ש, ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות בחטיבת בנימין מצטרפת לשורה של מבצעים מוצלחים של יחידת דובדבן בשבועות האחרונים. כידוע, לוחמי היחידה המובחרת מתמחים בפעילויות מבצעיות מדויקות בשטח יהודה ושומרון, תוך שימוש ביכולות מודיעיניות מתקדמות ושיתוף פעולה הדוק עם שב"כ.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית נמשכת במלוא העוצמה בכל הזירות.