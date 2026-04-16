130 כלי נשק בבית ספר: הממצא המדהים של גבעתי בלבנון

כוחות חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 98 חשפו בימים האחרונים מחסן נשק נרחב של ארגון הטרור חיזבאללה, שהוסתר בתוך בית ספר במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון. במסגרת הפעילות הקרקעית הממוקדת להשמדת תשתיות טרור, איתרו הלוחמים יותר מ-130 אמצעי לחימה שהוחבאו במוסד החינוך. בין אמצעי הלחימה שאותרו במקום: עשרות רובי קלאצ'ניקוב, אקדחים וכלי נשק נוספים. לצד הנשקים, הכוחות מצאו גם דגלים וסממנים נוספים של ארגון הטרור חיזבאללה, המעידים על השימוש השיטתי במקום כתשתית צבאית. הכוחות החרימו את כלל אמצעי הלחימה והמשיכו בסריקות נוספות במרחב.

הנשק שנמצא ( צילום: דובר צה"ל )

ניצול שיטתי של מוסדות חינוך

הממצא בבית הספר מצטרף לשורה ארוכה של ראיות לניצול השיטתי של ארגון הטרור חיזבאללה את האוכלוסייה האזרחית בלבנון. כידוע, הארגון מנצל מוסדות חינוך, בתי מגורים ומבני ציבור על מנת להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, תוך שימוש באזרחים כמגן אנושי.