חיסול מחבלים חמושים במרכז הרצועה והקו הצהוב

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ביצעו בימים האחרונים שני אירועי חיסול נפרדים ברצועת עזה, במטרה להסיר איום מיידי על הכוחות הפועלים במרחב. האירועים מדגימים את המשך הפעילות המבצעית הממוקדת של צה"ל ברצועה, גם בתקופה הנוכחית בה הכוחות פרוסים בהתאם להסכם.

באירוע הראשון, שהתרחש אתמול (שני), זיהו כוחות אוגדה 143 מספר מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים נעו חמושים בשטח הרצועה, כאשר מערכות המעקב זיהו את התנועה החשודה בזמן אמת. מיד לאחר הזיהוי, הורה פיקוד הדרום על תקיפה מדויקת שחיסלה את כל חברי החוליה.

באירוע השני, שהתרחש היום (שלישי), זיהו כוחות החטיבה הצפונית מחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לכוחות הפועלים בצפון רצועת עזה והיווה עליהם איום ממשי. גם במקרה זה, הכוחות פעלו במהירות וחיסלו את המחבל בתקיפה ממוקדת, כאשר המטרה המרכזית הייתה הסרת האיום המיידי על חיילינו.

התקיפות מצטרפות לשורה ארוכה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל ברצועה בשבועות האחרונים. כפי שדיווחנו קודם לכן, המחבלים שחוסלו נעו על גבי טנדר לבן, כאשר התקיפה המדויקת מהאוויר חיסלה את כולם. התקיפה מהווה חלק מהפעילות השוטפת של צה"ל לסיכול מתווי טרור ברצועה.

פעילות בהתאם להסכם

יצוין כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם שנחתם, אך ממשיכים לפעול באופן שיטתי להסרת כל איום מיידי על הכוחות. הפעילות המבצעית מתבצעת תוך שמירה על ערנות מתמדת ותגובה מהירה לכל זיהוי של מחבלים חמושים או תשתיות טרור.

כאמור, הכוחות ממשיכים לפעול במספר מרחבים ברצועה, כאשר המטרה המרכזית היא למנוע כל ניסיון של ארגוני הטרור לחדש את יכולותיהם הצבאיות או לפגוע בכוחותינו. הפעילות כוללת סריקות שטח, איתור אמצעי לחימה והשמדת תשתיות טרור שמתגלות במהלך הפעילות.