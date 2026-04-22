חיסול מחבלים שהפרו את הפסקת האש והתקרבו לכוחותינו

כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הפעילות מתמקדת בהסרת איומים ישירים על יישובי הצפון ובטיהור המרחב מתשתיות טרור של ארגון חיזבאללה.

אתמול (שלישי), זיהו הכוחות במרחב אל קציר שני מחבלים חמושים שהפרו באופן בוטה את הבנות הפסקת האש. המחבלים חצו את קו ההגנה הקדמי והתקרבו לכוחות צה"ל באופן המהווה איום מיידי על חיי הלוחמים. שלושה אירועים בפרק זמן קצר בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים במטרה להסיר את האיום המיידי. על פי הנמסר מדובר צה"ל, התקיפה בוצעה בדיוק רב תוך שמירה על כללי האש. הפעילות החוזרת והנשנית של גורמי טרור במרחב מעידה על ניסיונות מתמשכים של ארגון חיזבאללה להפר את הסכמות הפסקת האש ולפגוע בכוחות הביטחון הפועלים בדרום לבנון.

שיגורים נוספים לעבר כוחותינו

יצוין כי אמש שיגרו מחבלי חיזבאללה רקטה לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, וכן כטב"מ לעבר יישובי קו העימות. בתחילה הודיע דובר צה"ל כי מדובר בזיהוי שווא, אך לאחר מכן חזר בו מהודעתו והבהיר כי אכן התרחשו שני אירועים מקבילים המהווים הפרה של הפסקת האש.

על פי ההודעה המתוקנת של דובר צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי במרחב רב אל תלתין. תוך דקות ספורות, צה"ל סגר מעגל ותקף את המשגר ממנו נורו הרקטות.

במקביל, ככל הנראה הופעלו התרעות בכפר יובל ומעיין ברוך בעקבות יירוט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון בטרם חצה לשטח הארץ.

גם הבוקר (רביעי) הופעלה אזעקה במטולה, ובצה"ל טוענים כי מדובר במיירט שיצא בשל זיהוי שווא.

פעילות מתמשכת להסרת איומים

האירועים מצטרפים לשורה של הפרות הפסקת האש בזירה הצפונית. רק לפני כן תקף צה"ל משגר טעון ומוכן לשיגור במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי. על פי הנמסר מדובר צה"ל, המשגר הטעון היווה איום מיידי על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

במקביל לפעילות המבצעית, דובר צה"ל בערבית פרסם קריאה חריגה לתושבי דרום לבנון שלא לשוב לבתיהם. על פי ההודעה, במהלך הפסקת האש צה"ל ממשיך להחזיק בעמדותיו בדרום לבנון לנוכח פעולות הטרור המתמשכות של חיזבאללה. התושבים נדרשו שלא לנוע דרומית לקו הכפרים עד להודעה חדשה, ולהימנע מלהתקרב לנהר הליטאני.