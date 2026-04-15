200 מטרות חיזבאללה הותקפו ביממה: משגרים הושמדו

כוחות צה"ל תקפו ביממה האחרונה למעלה מ-200 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, במסגרת פעילות מבצעית נרחבת להסרת איומים על תושבי הצפון. בין התשתיות שהותקפו: מחבלים חמושים, מבנים צבאיים וכ-20 משגרים, כאשר חלק מהמשגרים שיגרו לעבר שטח הארץ והושמדו בסגירות מעגל מהירות.

על פי הנמסר, הפעילות המבצעית כללה תקיפות מדויקות של חיל האוויר בשיתוף פעולה עם כוחות קרקעיים הפועלים במרחב. המטרות שהותקפו זוהו כאיומים מיידיים על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל, במיוחד תושבי יישובי הצפון שנמצאים בטווח הירי של ארגון הטרור.

חיסול מחבלים והשמדת תשתיות

כוחות אוגדה 91 תקפו בימים האחרונים בשיתוף פעולה עם חיל האוויר דירות מבצעיות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה, מפקדה עם מחבל חיזבאללה, וחיסלו מחבלים נוספים באזור. הפעילות מתקיימת במסגרת מאמצי צה"ל לחזק את קו ההגנה הקדמי ולהגן על תושבי הצפון מפני איומי ארגון הטרור.

יצוין כי הבוקר הוציא דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הודעת אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, בה נדרשו התושבים לפנות באופן מיידי את בתיהם ולעבור צפונה מנהר אל-זהארני. ההודעה כללה אזהרה חריפה: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, מעמיד את חייו בסכנה".

במקביל לפעילות בזירה הצפונית, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות מבצעית ברחבי יהודה ושומרון ובמרחב רצועת עזה. הצבא מבהיר כי ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי ולשמור על ביטחון הלוחמים והאזרחים בכל הזירות.