דיווח: הפסקת אש בלבנון מהלילה בלחץ איראני

מקור איראני בכיר בתחום הביטחון והמדיניות מסר היום (רביעי) לערוץ אל-מיאדין הלבנוני כי החל מהלילה צפויה להיכנס לתוקף הפסקת אש בלבנון, על רקע לחץ איראני. על פי הדיווח, הפסקת האש צפויה להימשך כשבוע - עד לסיום תקופת הפסקת האש בין איראן לארצות הברית.

הדיווח, שפורסם בערוץ הטלוויזיה הלבנוני הקשור לחיזבאללה, לא קיבל עד כה אישור מכל מקור אחר. בכיר ישראלי הגיב במהירות לדיווח והכחיש אותו במפורש.

פעילות מבצעית אינטנסיבית נמשכת

הדיווח על הפסקת אש אפשרית מגיע בעיצומה של פעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות צה"ל בדרום לבנון. ביממה האחרונה תקפו כוחות צה"ל למעלה מ-200 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, כאשר בין התשתיות שהושמדו היו כ-20 משגרים, חלקם שיגרו לעבר ישראל והושמדו בסגירות מעגל מהירות.

גל תגובות מחרידות ברשת על פטירת הבחור שפיגל ז"ל משה כץ | 12:30

במקביל, דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא הערב הודעת אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, בה נדרשו התושבים לפנות באופן מיידי את בתיהם ולעבור צפונה מנהר אל-זהארני. ההודעה כללה אזהרה חריפה: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, מעמיד את חייו בסכנה".