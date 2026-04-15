בבלי
בעקבות המו"מ?

דיווח: הפסקת אש בלבנון מהלילה בלחץ איראני

מקור איראני בכיר טען לאל-מיאדין כי תיכנס לתוקף הפסקת אש שבועית • בכיר ישראלי הכחיש: לא קיבלנו החלטה או בקשה | הערב קבינט בטחוני (צבא וביטחון)

חטיבת צנחנים בדרום לבנון (דובר צה"ל )

מקור איראני בכיר בתחום הביטחון והמדיניות מסר היום (רביעי) לערוץ אל-מיאדין הלבנוני כי החל מהלילה צפויה להיכנס לתוקף הפסקת אש בלבנון, על רקע לחץ איראני. על פי הדיווח, הפסקת האש צפויה להימשך כשבוע - עד לסיום תקופת הפסקת האש בין איראן לארצות הברית.

הדיווח, שפורסם בערוץ הטלוויזיה הלבנוני הקשור ל, לא קיבל עד כה אישור מכל מקור אחר. בכיר ישראלי הגיב במהירות לדיווח והכחיש אותו במפורש.

פעילות מבצעית אינטנסיבית נמשכת

הדיווח על הפסקת אש אפשרית מגיע בעיצומה של פעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות צה"ל בדרום לבנון. ביממה האחרונה תקפו כוחות צה"ל למעלה מ-200 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, כאשר בין התשתיות שהושמדו היו כ-20 משגרים, חלקם שיגרו לעבר ישראל והושמדו בסגירות מעגל מהירות.

במקביל, דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא הערב הודעת אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, בה נדרשו התושבים לפנות באופן מיידי את בתיהם ולעבור צפונה מנהר אל-זהארני. ההודעה כללה אזהרה חריפה: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, מעמיד את חייו בסכנה".

קבינט בטחוני הערב

הערב צפוי להתכנס הקבינט הבטחוני לדיון בהתפתחויות האחרונות. הישיבה תתקיים על רקע הדיווחים על הפסקת אש אפשרית, אך גם לאור הפעילות המבצעית הנמשכת והמורכבת בזירה הצפונית.

כידוע, בימים האחרונים התרחשו מספר אירועים משמעותיים בזירה הלבנונית. סא"ל דניאל אלה הוקפץ לפקד על גדוד 52 בשריון לאחר שהמג"ד נפצע באורח קשה במהלך פעילות מבצעית במרחב בינת ג'ביל. זו הפעם השנייה שסא"ל אלה מוקפץ לתפקיד הפיקוד בעקבות פציעת מפקד הגדוד.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
