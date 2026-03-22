תיעודים חדשים: לוחמי צה"ל בלחימה מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון 

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד מהלחימה

צפו בתיעוד מהלחימה בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בימים אלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון. במהלך הפעילות, כוחות צה״ל פשטו על מספר מבנים צבאיים של ארגון הטרור ואיתרו אמצעי לחימה רבים.

כוחות חטיבה 7 חיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שהיוו איום מיידי על כוחותינו.

במקביל, כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני איתרו מבנה ששימש כנקודת כינוס של מחבלים בארגון.

כמו כן, אותרו במרחב אמצעי לחימה רבים, בהם: רקטות, נשקים ומחסניות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

