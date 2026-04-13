בינת ג׳בייל: כוחות אוגדה 98 השלימו את כיתור העיירה | תיעוד

בבלי
יותר מ-100 מחבלים חוסלו

כוחות צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי, בפיקוד אוגדה 98 מרחיבים את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון | הכוחות השלימו כיתור ופתחו בהתקפה בעיירה בינת ג'בייל שם חוסלו יותר מ-100 מחבלים | תיעוד (צבא)

פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל

כוחות צוותי הקרב החטיבתיים צנחנים, קומנדו וגבעתי, בפיקוד אוגדה 98 מרחיבים את הפעילות הקרקעית הממוקדת לחיזוק קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון.

דובר צה"ל מעדכן כי הכוחות השלימו בשבוע האחרון כיתור ופתחו בהתקפה בעיירה בינת ג׳בייל.

תקיפת תשתית טרור של ארגון הטרור חיזבאללה על ידי כוחות אוגדה 98 (צילום: דובר צה"ל)

הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלים מארגון הטרור בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.

דובר צה"ל: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינה ישראל".

פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל (צילום: דובר צה"ל)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר