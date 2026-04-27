השמדת תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כחלק מפעילות חטיבת גולני להסרת איומים מדרום לקו ההגנה הקדמי, הושמדו במהלך הימים האחרונים יותר מ-50 תשתיות טרור, בהן מתחם תת קרקעי ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לפגיעה בכוחות צה"ל ומדינת ישראל.

במהלך פשיטה ממוקדת של הכוחות במרחב עדשית אל קוצייר, אותר מחסן בו אמצעי לחימה רבים בתוך חדר ילדים. בין אמצעי הלחימה שאותרו: מטענים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', רימונים, רקטות RPG, מקלעים, תחמושת וציוד לחימה.

מפקד פלוגה בסיירת גולני בתוך חדר ילדים ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מציין כי "ארגון הטרור חיזבאללה פועל מתוך האוכלוסיה האזרחית בלבנון ומנצל אותה באופן ציני על מנת להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

באירוע נוסף אתמול (ראשון), מחבלים שיגרו רחפן נפץ לעבר כוחות החטיבה הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. זמן קצר לאחר מכן, הרחפן יורט. "צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני", נמסר מדובר צה"ל.

אמצעי הלחימה שאותרו על ידי כוחות החטיבה בתוך חדר ילדים ( צילום: דובר צה"ל )

