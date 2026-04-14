10 לוחמי צנחנים נפצעו בקרב עם חיזבאללה בבינת ג'ביל

כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

במהלך הלילה (בין ראשון לשני) נפצעו 10 לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים בקרב יריות פנים אל פנים מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, שלושה מהלוחמים נפצעו באורח קשה, לוחם אחד נפצע באורח בינוני, ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

ההיתקלות התרחשה בתוך מרחב העיירה בינת ג'ביל, שהפכה למוקד הלחימה המרכזי והעיקרי של כוחות צה"ל בדרום לבנון בימים האחרונים. כוח הצנחנים נתקל במחבלים מטווח קרוב והחל קרב יריות אינטנסיבי בין הצדדים, כאשר הלוחמים פעלו במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת לפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה. הפצועים פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי - חלקם בדחיפות במסוק וחלקם באופן רכוב. משפחות הפצועים עודכנו על מצבם. האירוע מצטרף לשורת הפגיעות שספגו כוחותינו בימים האחרונים במהלך הפעילות בלבנון, כאשר הלוחמים ממשיכים להתמודד עם ניסיונות המחבלים לפגוע בהם באמצעים שונים. כידוע, כוחות אוגדה 98 פועלים במרחב בינת ג'ביל במסגרת פעילות קרבית ממוקדת, שם השלימו השבוע את כיתור העיירה וחיסלו יותר מ-100 מחבלים בקרבות פנים אל פנים ומהאוויר. במקביל, כוחות עוצבת הקומנדו פועלים באותו מרחב ומסכלים ניסיונות של חוליות מחבלים לפגוע בלוחמים.

אירועי פגיעה נוספים בימים האחרונים

האירוע הנוכחי מתווסף לשורת הפגיעות שספגו כוחותינו בלבנון. כפי שדיווחנו קודם לכן, שמונה לוחמים נפצעו מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה - שניים במצב בינוני וששה במצב קל. הרחפנים הפכו לאחד מכלי הלחימה המרכזיים של המחבלים בניסיונותיהם לפגוע בכוחותינו.

בנוסף, רס"ם אייל אוריאל ביאנקו הי"ד נפל בתאונה מבצעית כאשר ההאמר בו נסע התהפך בשטח דרום לבנון. בתאונה נפצעו שלושה לוחמים נוספים במילואים. יצוין כי הפעילות הקרבית נמשכת במרחבים השונים בדרום לבנון, כאשר הלוחמים ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור ולהרחיב את מרחב האבטחה.

המהלומה האסטרטגית לחיזבאללה

הפעילות הקרבית הנוכחית מתרחשת על רקע המהלומה הקשה שספגה חיזבאללה בשבועות האחרונים. כפי שאישר צה"ל, יותר מ-250 מפקדים ומחבלים חוסלו במסגרת מבצע "שאגת הארי" בתקיפות שהתבצעו בו-זמנית בביירות, בבקאע ובדרום לבנון.

גורם בכיר באמ"ן העריך כי "בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות של חיזבאללה וחיסלנו מאות מחבלים". על פי הנמסר, מדובר בפגיעה אסטרטגית חסרת תקדים ביכולות הארגון, כאשר חיסולם של המפקדים הביא לפגיעה רוחבית שהשפיעה על כל מימדי היכולות של הארגון. "עוד לא סיימנו לאמוד את ההשפעה של המכה ואנחנו מגלים על מחבלים מחוסלים נוספים בכל יום", מסר הגורם הבכיר.

פעילות כוחות אוגדה 98 במרחב בינת ג'בייל ( צילום: דובר צה"ל )

במקביל לפעילות הקרבית הקרקעית, חיל האוויר ממשיך בפעילות אינטנסיבית לפירוק תשתיות הטרור. ביממה האחרונה בלבד תקפו מטוסי חיל האוויר כ-150 מטרות של ארגון הטרור במספר מרחבים, כולל משגרי רקטות, כלי טיס בלתי מאוישים, מבנים צבאיים, עמדות שיגור של טילי נגד טנק ומפקדות טרור.

התיאום ההדוק בין חיל האוויר לכוחות הקרקעיים מאפשר זיהוי מדויק של איומים וסיכולם בזמן אמת. הפעילות נמשכת במרחבים השונים בדרום לבנון, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה ולהרחיב את מרחב האבטחה.