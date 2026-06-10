נתניהו בסרטון חריג לאזרחי לבנון: "הצטרפו לישראל" | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום (רביעי) במסר ישיר, מוקלט ויוצא דופן בשפה האנגלית המיועד כולו לאזרחי לבנון, על רקע הלחימה המתמשכת בצפון וההסלמה הדרמטית מול ארגון הטרור השיעי.

בפתח דבריו ביקש ראש הממשלה להפריד בצורה מוחלטת וברורה בין האוכלוסייה האזרחית בלבנון לבין הנהגת חיזבאללה, והדגיש כי מדינת ישראל אינה נמצאת במלחמה עם העם הלבנוני. נתניהו הסביר לגולשים ולצופים כי הלחימה מופנית אך ורק כלפי חיזבאללה, ארגון אשר לדבריו לקח את מדינת לבנון כבת ערובה, פועל בשליחותה ובהנחייתה הישירה של הרפובליקה האסלאמית של איראן, ומנצל את השטח הריבוני של לבנון כדי לבצע מתקפות טרור רצחניות נגד אזרחי ישראל.

בהמשך הנאום פנה נתניהו לזיכרון הקולקטיבי של אזרחי לבנון, והחזיר אותם לימים שבהם המדינה נחשבה לפנינת המזרח התיכון, לפני שספגה את ההשפעה ההרסנית של הציר השיעי. הוא שאל את האזרחים האם הם זוכרים כיצד נראתה לבנון לפני שאיראן וחיזבאללה הפכו אותה לסיוט מתמשך, והזכיר בערגה את בתי הקפה השוקקים, את התרבות העשירה ואת השקט שאפיין את המדינה בעבר.

ראש הממשלה ציין כי כל הטוב הזה נעלם לחלוטין רק בשל העובדה שחיזבאללה ואיראן גוררים את האזור כולו למלחמות חוזרות ונשנות, והצהיר בפני אזרחי לבנון כי להם ולילדיהם מגיע עתיד טוב בהרבה מזה שמכתיב להם ארגון הטרור.

לצד הפנייה הרגשית, נתניהו הציג נתונים צבאיים משמעותיים המשקפים את עוצמת הפגיעה של צה"ל בארגון הטרור במהלך התקופה האחרונה, במטרה להבהיר את מאזן הכוחות הנוכחי. הוא הצהיר כי חיזבאללה נמצא כעת בנקודת החולשה הקשה ביותר בתולדותיו, בעוד מדינת ישראל חזקה מאי פעם. לפי הנתונים שחשף ראש הממשלה, כוחות הביטחון של ישראל הצליחו לחסל עד כה קרוב ל-10,000 מחבלי חיזבאללה, והוא הדגיש כי צה"ל מטהר באופן שיטתי ויסודי את דרום לבנון מאותם קנאים דתיים, תוך העברת מסר נחרץ לפיו ישראל תגיע לכל מחבל ומחבל ללא קשר למקום שבו הוא מסתתר.

בחלקו האחרון של הנאום התמקד ראש הממשלה בחזון העתידי וברצון הישראלי להגיע להסדר מדיני ושלום בר קיימא, תוך שהוא מסמן את חיזבאללה כמכשול היחיד המונע את מימוש החזון הזה. נתניהו הבהיר כי ישראל מייחלת לשלום אמת עם לבנון, שלום שיאפשר לשני העמים להשקיע יחד, לבנות פרויקטים משותפים ולשגשג זה לצד זה. הוא האשים את מחבלי חיזבאללה בכך שהם בוחרים במוות על פני חיים ומקריבים את אזרחי לבנון למען מטרותיהם הקיצוניות, וקרא ללבנונים שלא לאפשר לתיאוקרטים חשוכים להרוס את הציביליזציה המשותפת. הוא חתם את דבריו בקריאה לעם הלבנוני לתפוס את גורלו בידיו, להצטרף לדרך השלום של ישראל, והבטיח כי ברגע שחיזבאללה יפורק, האפשרויות לשיתוף פעולה וצמיחה יהיו אינסופיות.