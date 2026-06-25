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לוחם נוסף נפצע

תאונה מבצעית טרגית בדרום לבנון: רכב צבאי התהפך, רס"ר באסל סויד ז"ל נהרג במקום

כלי רכב של כוחות גולני התהפך ברב א תלתין • רס"ר באסל סויד ז"ל נפל במקום, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני | פרטי התאונה הקשה (צבא וביטחון)

רס"ר (מיל') באסל סויד ז"ל (צילום: דובר צה״ל )

הותר לפרסום הבוקר (חמישי) שמו של חלל צה"ל שנפל אמש בתאונה מבצעית קשה בדרום לבנון. רס"ר (מיל') באסל סויד ז"ל, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת 'סער מגולן' (7), נספה כאשר כלי הרכב בו נסע התהפך במהלך פעילות מבצעית באזור רב א תלתין שבדרום לבנון.

האירוע הטראגי התרחש אמש סמוך לשעה 23:00, כאשר כלי רכב של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני התהפך במרחב המבצעי. רס"ר סויד ז"ל נפל במקום, ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה על מצבו.

משפחתו של רס"ר באסל סויד ז"ל עודכנה על האסון הכבד, ומערכת הביטחון מתחקרת את נסיבות התאונה.

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