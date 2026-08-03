תת אלוף במיל' עופר וינטר מתח הבוקר (יום ב') ביקורת חריפה על האופן בו הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ על החלפת מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. הביקורת התעוררה לאחר שכ"ץ הכריז בריאיון בערוץ 14 על מינוי האלוף דדו בר כליפא, ראש אגף כוח אדם, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז.

וינטר הדגיש כי הביקורת אינה מופנית כנגד ההחלטה עצמה להחליף מפקד, אלא כנגד הדרך בה בוצעה. "האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור", אמר. לדבריו, "הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות. חליף הריבון ביהודה ושומרון מבחינת החוק הוא אלוף פיקוד מרכז. אבי בלוט הוא אחד האלופים שפעל יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה על ההתיישבות".

וינטר הוסיף: "שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך. לא כך מייצרים אמון ציבורי".

גם שי אלון, ראש מועצת בית אל, הביע ביקורת חריפה. "בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שהקים 104 יישובים", אמר. "השר כץ, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז תגיד לי ואני אשלים לך אותם. פניתי לראש הממשלה כדי להסיר את החרפה הזו".

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, הגיב אף הוא: "המופע שהתרחש בתוכנית 'הפטריוטים' הוא שפל חסר תקדים ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי, מעשה לא ראוי ולא חוקי. מדינת ישראל היא לא רכוש פרטי וצה"ל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך".

יו"ר 'כחול לבן', בני גנץ, אמר: "את האלוף אבי בלוט אני מכיר כמעט 30 שנה. הוא קצין ערכי, התקפי וענייני. הניסיון להפוך את דיוני השיבוצים בצה"ל לחלק מקמפיין הפריימריז בליכוד פוגעים בביטחון המדינה. פוליטיזציה של צה"ל אינה משילות - זו סכנה אמיתית".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב: "ממשלה נגד חייליה. אחרי שסיימה לפרק את צה"ל מבחוץ ולהבטיח השתמטות המונית, ממשלת ה-7 באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט".

לשכת שר הביטחון הגיבה לאחר חצות הלילה למתקפות וטענה כי המינוי נעשה בהמלצת הרמטכ"ל. על פי ההודעה, כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לשר הביטחון למנות את האלוף דדו בר כליפא כמחליפו של בלוט, ואף ביקש ממנו לראיין אותו לתפקיד.

מלשכת השר נמסר: "שר הביטחון קיים עם בר כליפא ראיון אישי במהלך חודש יוני, התרשם כי הוא המועמד המתאים ביותר לפקד על פיקוד המרכז, והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ"ל ועל המינוי הצפוי בסבב המינויים הבא".

בלשכה הוסיפו כי "מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצה"ל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, בהתאם למדיניות הביטחון אותה מוביל שר הביטחון יחד עם רה"מ בנימין נתניהו".

דובר צה"ל הגיב אמש להודעת כ"ץ ומסר: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא".

דובר צה"ל הבהיר עוד: "אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים". התגובה משקפת את המתיחות הקיימת בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל בנושא המינויים הצבאיים.

המחלוקת בין שר הביטחון לבין מפקד פיקוד המרכז החלה בעקבות ערעור שהגישו בלוט והפרקליטות הצבאית לבית המשפט על שחרורו של המתיישב טל ינון דרדיק. כ"ץ טען בריאיון כי הערעור הוגש בניגוד למדיניותו, והוסיף: "האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלי - ואני אעמוד על הדבר הזה".