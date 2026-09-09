כוחות צה"ל עצרו בימים האחרונים שלושה שוטרים פלסטינים שהיו מעורבים בהקמת מחסום בלתי חוקי באזור שטח C הסמוך לביתוניא. השוטרים עיכבו אזרח ישראלי ותקפו אותו, תוך חריגה מהסמכויות המוקנות להם על פי ההסכמים הקיימים.

השוטרים הפלסטינים נמצאים כעת בחקירת כוחות הביטחון. גורמים במערכת הביטחון הגדירו את המקרה כ"חריגה חמורה של המנגנונים", והדגישו כי האזרח הישראלי היה בסכנת חיים ממשית כתוצאה מהכוח האגרסיבי שהופעל נגדו.

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של אירועים דומים בהם שוטרים פלסטינים חרגו מסמכויותיהם בשטח C, שנמצא בשליטה ביטחונית ישראלית מלאה. בעבר תועדו מקרים נוספים באזור ביתוניא, בהם שוטרים פלסטינים ניסו להפריע לפעילות כוחות מג"ב. במקרה אחר, שוטרים פלסטינים הכו עצור פלסטיני בכביש הגישה לביתר עילית.

על פי הסכמי אוסלו, שוטרים פלסטינים אינם מורשים לפעול בשטחי C, המהווים כ-60% משטח יהודה ושומרון. שטחים אלו נמצאים בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה, בניגוד לשטחי A ו-B שבהם לרשות הפלסטינית סמכויות שונות.

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דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני. לצד זאת, צה"ל לא יקבל אף חריגה מהנהלים". המסר המועבר הוא שלמרות התיאום הביטחוני השוטף עם הרשות הפלסטינית, כל חריגה מהסמכויות המוסכמות תטופל בנחישות.

אזור ביתוניא, הסמוך לירושלים, היה במהלך השנים זירה למספר אירועים ביטחוניים. במקום פעלו בעבר כוחות צה"ל והשב"כ במסגרת המאבק בטרור, ובמקביל נרשמו מקרים של התנגשויות בין כוחות הביטחון הישראליים לבין שוטרים פלסטינים שפעלו באזור.