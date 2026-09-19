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אירוע ביטחוני בשבת

פצועים בדרום לבנון: כלי הנדסי עלה על מטען חיזבאללה

שני חיילים נפצעו קל לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען של חיזבאללה • צה"ל תקף תשתיות טרור במרחב • כוננות מוגברת לקראת יום הכיפורים

תקיפת תשתיות חיזבאללה בלבנון
תקיפת תשתיות חיזבאללה בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

שני חיילים נפצעו קל בשבת בדרום לבנון, כאשר כלי הנדסי עלה על מטען חבלה שהוכן על ידי מחבלי חיזבאללה. החיילים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו, כך נמסר מדובר .

בעקבות האירוע, תקפו כוחות צה"ל תשתיות של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון. התקיפות כללו עמדות תצפית ותשתיות שמהן פעלו מחבלי לקידום פעולות טרור נגד כוחות צה"ל.

דובר צה"ל הבהיר כי הכוחות ממשיכים להיות פרוסים במרחב הביטחוני בדרום לבנון בהתאם להסכם, ויפעלו להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. "צה"ל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

לפני מספר ימים איתרו כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב הביטחוני משגרים מוכנים לשימוש, ובתוכם 32 רקטות שכוונו לשטח ישראל והושארו במקום לפני הסכם הפסקת האש. הפיר והרקטות הושמדו על ידי הכוחות.

בשבועות האחרונים השלימו לוחמי יחידות מגלן ויהל"ם מבצע ממושך ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, במהלכו פעלו כשלושה חודשים לאיתור והשמדת תשתיות חיזבאללה. במהלך המבצע נחשף מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר של ארגון הטרור, שכלל תוואים תת-קרקעיים באורך קילומטרים עם חמ"לים, אמצעי קשר ומודיעין, מערכות אוורור, מטבחונים וחדרים רפואיים.

במקביל, כמדי שנה, גם השנה נערך צה"ל ליום הכיפורים עם העלאת כוננות מוגברת בכל הגזרות ובעיקר בגבולות עזה, לבנון, סוריה ויהודה ושומרון.

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