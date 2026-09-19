כוחות צה"ל תקפו ביום חמישי האחרון במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל מחמד סלימאן ביוק, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, כך נמסר הערב מדובר צה"ל. המחבל השתתף בפשיטה לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר.

על פי ההודעה הרשמית של צה"ל, במהלך המלחמה ובמיוחד בתקופה האחרונה פעל המחבל להטמנת מטענים ברחבי רצועת עזה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. כמו כן, קידם תכניות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, פעל להעלאת הכשירות של מחבלי הארגון ולשיקום יכולותיו, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

בצה"ל הדגישו כי המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

החיסול מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. בשבוע שעבר חוסל ג'האד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה שלקח חלק בחטיפת לוחמי השריון מטנק 3 ובהריגת סמל שקד דהן ז"ל. המחבל המשיך לתכנן מתווי טרור והפר את הפסקת האש.

בנוסף, חוסלו בימים האחרונים רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, ומחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה. שני המחבלים קידמו תכניות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.