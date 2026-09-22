דובר צה"ל הודיע כי בשל המצב המבצעי ובהתאם להערכת המצב הביטחונית, במהלך חגי תשרי תתאפשר כניסת מטיילים לחלק משטחי האימונים בדרום הארץ באופן מוגבל בלבד.
צה"ל פונה לציבור בבקשה להימנע מכניסה למרחבים האסורים, ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם ללא הפרעה.
דובר צה"ל הדגיש כי בשטחי האש מתקיימים אימונים צבאיים באופן שוטף, וכל הגעה לשטח צבאי מחייבת תיאום ואישור מוקדם. הגעה לשטח צבאי ללא תיאום ואישור מראש עלולה לסכן את ביטחון המטיילים.
צה"ל מפרסם כי כניסת מטיילים לשטחים המותרים תתאפשר בתיאום מראש של שלושה ימים לפחות.
מטיילים שנתקלים בנפל, תחמושת או בחפץ חשוד מתבקשים להתרחק מהמקום ולדווח באופן מיידי לפיקוד הדרום במספר הטלפון המצורף.
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