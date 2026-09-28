פרטים חדשים ומרתקים מתפרסמים באישור הצנזורה הצבאית אודות הימים המתוחים שקדמו למבצע פיצוץ הביפרים של מחבלי חיזבאללה ב-17 בספטמבר 2024. הפרטים נחשפו בריאיון שהעניק שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, לתוכנית חדשות 12 לפני כשנה וחצי - אך הצנזורה אסרה את פרסומם עד כה.

על פי הדיווח, בשבוע הראשון של חודש אוגוסט 2024 התברר למערכת הביטחון כי קיים חשש ממשי שגורם בארגון הטרור חיזבאללה החל לחשוד במכשירי הביפר או לבדוק אותם. בעקבות כך פעלה ישראל לחסל אותו - אך תוך יצירת רושם שהחיסול היה "אירוע אגבי" ושהיעד היה גורם אחר לחלוטין, זאת על מנת להסתיר את העובדה שחיפשו לחסל דווקא אותו בשל חשדתו במכשירים.

בהמשך התברר כי איראן שיגרה מכשיר בדיקה ושיקוף שנועדו לבחון את הביפרים. בתגובה, ישראל פוצצה את מכשירי השיקוף תוך יצירת אירועים שגרמו לחיזבאללה להסיק שוב כי מדובר בפיצוץ על רקע שונה לחלוטין.

מצב זה העמיד את מקבלי ההחלטות בדילמה מורכבת: האם להפעיל מיד את המבצע מחשש שהסוד יתגלה בכל רגע, או שמא להמתין כדי להגיע ליישום המלא של התוכנית שכללה את פיצוץ מכשירי הקשר - אירוע שיכול היה להיות משמעותי בהרבה.

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כך אמר גלנט בריאיון: "בשבוע הראשון של אוגוסט מתברר לנו שיש מי שחושד בביפרים, תלך לרשימת המחוסלים וחיסלנו אותו. לאחר מכן מתברר לנו שמגיעים מכשירי בידוק שעלולים לבדוק את המכשירים הללו יחד עם דברים נוספים. ואז תוך כדי המהלך מתברר שבמקום כלשהו יש ביפרים בבדיקה".