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באישור הצנזורה

חיסלנו אותו כדי להסתיר את הסוד: גלנט חושף את הדרמה שקדמה לפיצוץ הביפרים

שר הביטחון לשעבר מגלה באישור הצנזורה: באוגוסט 2024 גורם בחיזבאללה החל לחשוד בביפרים • ישראל חיסלה אותו תוך הסוואה, ופוצצה מכשירי בדיקה איראניים • הדילמה שהעמידה את מקבלי ההחלטות בפני בחירה קשה

ביפר (צילום: שאטרסטוק)

פרטים חדשים ומרתקים מתפרסמים באישור הצנזורה הצבאית אודות הימים המתוחים שקדמו למבצע פיצוץ הביפרים של מחבלי חיזבאללה ב-17 בספטמבר 2024. הפרטים נחשפו בריאיון שהעניק שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, לתוכנית חדשות 12 לפני כשנה וחצי - אך הצנזורה אסרה את פרסומם עד כה.

על פי הדיווח, בשבוע הראשון של חודש אוגוסט 2024 התברר למערכת הביטחון כי קיים חשש ממשי שגורם בארגון הטרור החל לחשוד במכשירי הביפר או לבדוק אותם. בעקבות כך פעלה ישראל לחסל אותו - אך תוך יצירת רושם שהחיסול היה "אירוע אגבי" ושהיעד היה גורם אחר לחלוטין, זאת על מנת להסתיר את העובדה שחיפשו לחסל דווקא אותו בשל חשדתו במכשירים.

בהמשך התברר כי איראן שיגרה מכשיר בדיקה ושיקוף שנועדו לבחון את הביפרים. בתגובה, ישראל פוצצה את מכשירי השיקוף תוך יצירת אירועים שגרמו לחיזבאללה להסיק שוב כי מדובר בפיצוץ על רקע שונה לחלוטין.

מצב זה העמיד את מקבלי ההחלטות בדילמה מורכבת: האם להפעיל מיד את המבצע מחשש שהסוד יתגלה בכל רגע, או שמא להמתין כדי להגיע ליישום המלא של התוכנית שכללה את פיצוץ מכשירי הקשר - אירוע שיכול היה להיות משמעותי בהרבה.

כך אמר גלנט בריאיון: "בשבוע הראשון של אוגוסט מתברר לנו שיש מי שחושד בביפרים, תלך לרשימת המחוסלים וחיסלנו אותו. לאחר מכן מתברר לנו שמגיעים מכשירי בידוק שעלולים לבדוק את המכשירים הללו יחד עם דברים נוספים. ואז תוך כדי המהלך מתברר שבמקום כלשהו יש ביפרים בבדיקה".

ביירות - לאחר מתקפת הביפרים (צילום: רשתות חברתיות - שימוש על פי סעיף 27א לזכויות יוצרים)

"התוצאה היא שאתה נכנס למצב - או שמפעיל או שזה מתגלה תוך זמן קצר", הוסיף גלנט. "מה שעומד על הפרק זו רק שאלה אחת, אם תשחק אם זה תוכל להגיע למבצע המלא של מכשירי קשר תחילה. מאילוץ נולד האירוע האסטרטגי".

עוד דווח כי על גבי מכשירי הביפר של חיזבאללה הוצמד הכיתוב "M-tech" (מוסד-טק), ואנשי המוסד אף צילמו סרטונים סביב העובדה שהאויב קיבל את המכשירים הללו במישרין.

כזכור, מתקפת הביפרים בלבנון ב-17 בספטמבר 2024 כללה סדרת פיצוצים מתואמים של אלפי זימוניות ומאות מכשירי ווקי-טוקי של פעילי חיזבאללה בלבנון ובסוריה. במתקפה נהרגו לפחות 59 בני אדם ונפצעו כ-4,500, מתוכם מאות באורח קשה עד אנוש. מזכ"ל חיזבאללה דאז, חסן נסראללה, הגדיר את המתקפה כ"מכה חסרת תקדים בהיסטוריה של ההתנגדות בלבנון".

יואב גלנטחיזבאללההמוסדבבלימתקפת הביפרים
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