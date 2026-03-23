מפקדת הביטחון המרכזית של משמרות המהפכה הותקפה בטהרן

דובר צה"ל מפרסם כעת (שני) במסגרת גל התקיפות שהושלם לפני זמן קצר בלב טהרן, תקף חיל האוויר בהכוונת אמ"ן את מפקדת הביטחון המרכזית של משמרות המהפכה - מפקדה שהוקמה בתוך תשתית אזרחית באזור הבירה האיראנית. התקיפה מהווה חלק מהעמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המפקדה שהותקפה שימשה את משמרות המהפכה לסנכרון היחידות המחוזיות האחראיות על השלטת הסדר המשטרי וביטחון הפנים באיראן. כמו כן, משטר הטרור האיראני פיקד ממנה על גדודי יחידת הבסיג' - כוחות המהווים חלק מהכוחות החמושים של המשטר. כוחות הדיכוי של המשטר כוחות הבסיג' אחראים במשך שנים להוצאה לפועל של מתווי טרור, ולצד זאת מובילים את פעולות הדיכוי המרכזיות של המחאות הפנימיות באיראן. בפרט בתקופה האחרונה, הכוחות פועלים תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים המתנגדים למשטר. התקיפה מגיעה על רקע גל תקיפות נרחב שביצע צה"ל בלילה האחרון בטהרן, במסגרתו הושלכו יותר מ-100 חימושים לעבר מפקדות, בסיסים של מנגנוני הביטחון ואתרים מרכזיים לייצור אמצעי לחימה. בין היעדים שהותקפו: בסיס יחידת 'כוח קדס', מפקדת הגנה אווירית של משמרות המהפכה, מפקדת חיל היבשה ומפקדות מודיעין.

צעדים לצמצום פגיעה באזרחים

דובר צה"ל הבהיר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף. התקיפה מתבצעת על רקע מתיחות גוברת בין ישראל לאיראן, כאשר יו"ר הפרלמנט האיראני הכחיש היום דיווחים על מגעים עם ארה"ב.

יצוין כי שר החוץ גדעון סער חשף היום כי 40 מדינות הכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור - הישג מדיני משמעותי במערכה נגד המשטר האיראני. "זה נתון מדהים שמגיע כתוצאה ישירה של המאמץ שלנו", אמר סער בדיון בוועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה.

התקיפות מהוות המשך למבצע 'שאגת הארי', במסגרתו פועל צה"ל להעמיק את הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו. "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", נמסר מדובר צה"ל.