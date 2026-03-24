דיווח דרמטי: בריטניה תוביל קואליציה לפתיחת מצרי הורמוז לצד ארה"ב וצרפת

למרות ניסיונה של בריטניה להתרחק מהמלחמה עם איראן, לפי דיווח בממלכה בריטניה צפויה להשתתף עם ארה"ב וצרפת בקואליציה צבאית לפתיחת מצרי הורמוז, ואף להשתתף באופן פעיל בשליית מוקשים (חדשות) 

מצר הורמוז מהלווין (צילום: מאת Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA/GSFC - Cropped from: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=2363, נחלת הכלל)

הטיימס הבריטי מדווח היום (שלישי) על הירתומתה של בריטניה לטובת מהלך צבאי לפתיחת , בניגוד גמור להתחייבויות של ראש הממשלה קיר סטארמר שהבטיח לא לקחת חלק פעיל בסכסוך.

באופן מפתיע, מהדיווח עולה כי לצד בריטניה תשתתף גם בעלת בריתה צרפת, כאשר מקרון הבטיח שלא ייקח "לעולם" חלק במתקפה על איראן.

שני המנהיגים קראו בימים האחרונים לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, כעת הן ישתתפו באופן פעיל לכל הפחות בהגנה, באמצעות שולות מוקשים בין היתר.

אם יותקפו, המדינות ייאלצו להגיב באש לעבר איראן, מה שיכניס את המדינות בפועל לעימות. בשלב זה ההערכה היא כי בריטניה וצרפת יגדירו את המהלך כהגנתי בלבד.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתקיפה והגנה:

בבלי
