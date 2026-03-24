הטיימס הבריטי מדווח היום (שלישי) על הירתומתה של בריטניה לטובת מהלך צבאי לפתיחת מצרי הורמוז, בניגוד גמור להתחייבויות של ראש הממשלה קיר סטארמר שהבטיח לא לקחת חלק פעיל בסכסוך.

באופן מפתיע, מהדיווח עולה כי לצד בריטניה תשתתף גם בעלת בריתה צרפת, כאשר מקרון הבטיח שלא ייקח "לעולם" חלק במתקפה על איראן.

שני המנהיגים קראו בימים האחרונים לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז, כעת הן ישתתפו באופן פעיל לכל הפחות בהגנה, באמצעות שולות מוקשים בין היתר.

אם יותקפו, המדינות ייאלצו להגיב באש לעבר איראן, מה שיכניס את המדינות בפועל לעימות. בשלב זה ההערכה היא כי בריטניה וצרפת יגדירו את המהלך כהגנתי בלבד.