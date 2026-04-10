דובר צה"ל מפרסם היום כי ביום רביעי השבוע, כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 זיהו חוליית מחבלים סמוך לכוחות הפועלים במרחב. אחד המחבלים זוהה מסתתר בשיחים. מיד לאחר הזיהוי, המחבל חוסל על ידי חיל האוויר, בהכוונת כוחות האוגדה.
בעת החיסול זוהה והותקף רכב שנמלט מהמתחם ובו שאר חוליית המחבלים.
(צילום: דובר צה"ל)
חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות האוגדה בפעילות הקרקעית ותקף בהכוונתם מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות של חיזבאללה.
במהלך השבוע האחרון בלבד - חוסלו יותר מ-40 מחבלים והושמדו למעלה מ-50 תשתיות טרור בהכוונת האוגדה.
