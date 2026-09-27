בן 3 פונה במצב קשה לשערי צדק לאחר התנגשות בעמוד

פעוט כבן שלוש נפצע באורח קשה במהלך משחק בגינה ציבורית ברחוב אברהם אידלזון בירושלים. הילד התנגש בעמוד בעת שרכב על בימבת צעצוע, וסבל מחבלת ראש קשה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא בהכרה, אך מצבו הוגדר כקשה.

חובש בכיר בצוות הצלה שהגיע לזירה תיאר: "כשהגעתי למקום הכווינו אותי לגינת משחקים ציבורית, שם ראיתי פעוט בן 3 שסבל מחבלת ראש קשה לאחר שהתנגש בעמוד במהלך רכיבה על בימבה". לדבריו, הצוותים העניקו לילד טיפול ראשוני שכלל עצירת דימומים, קיבוע וחבישות, ובהמשך הוא הועבר לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופונה לחדר הטראומה בבית החולים.

חובשי מד"א בנימין מנדלזון ואסתר מנדלזון סיפרו: "ראינו את הילד שוכב על הרצפה כשהוא בהכרה וסובל מחבלה משמעותית בראשו, לאחר שנפצע במהלך רכיבה על בימבה צעצוע. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

בנוסף, ילד בן 10 נפצע באורח קשה בעת שרכב על קורקינט חשמלי בשדרות ירושלים באשדוד והחליק. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר.