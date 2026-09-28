מבצע דגלים בגליל הסתיים בתלישה • סמוטריץ': "נגמרה החגיגה"

אירוע חריג התרחש בימים האחרונים בצפון הארץ: מאות דגלי ישראל שתלו פעילי מפלגת הציונות הדתית לאורך כבישי הגליל ובסמוך למג'ד אל-כרום נתלשו על ידי תושבים ערבים מהאזור. הדגלים, שהוצבו במהלך מבצע לילי מיוחד, הושחתו כליל, ונותרו רק עמודי הברזל שעליהם היו תלויים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב בחריפות לאירוע. "אני מעדכן את הפורעים: נגמרה החגיגה", כתב השר. "את מה שעשינו ביהודה ושומרון, נעשה גם בנגב ובגליל. כן, מייהדים!".

במפלגת הציונות הדתית פרסמו תגובה נוקבת: "המצב בגליל הוא כמו ב-6.10 בגבול עזה, המצב הנוכחי בו בשטח מדינת ישראל מושחתים ונתלשים דגלי ישראל הוא איום ונורא וחייב להיפסק".

במפלגה הוסיפו והבהירו: "הצגנו תוכנית מעשית לכך, וזו משימתנו לקדנציה הבאה: נעתיק את מהפכת ההתיישבות מיהודה ושומרון לנגב ולגליל".

האירוע הנוכחי מצטרף לשורה של מקרים דומים שתועדו בשנים האחרונות במדינה. בעבר נרשמו מקרים של תלישת דגלי ישראל באזורים שונים, כולל בירושלים ובאזור כיכר השבת, שם נעצרו חשודים בביצוע מעשים דומים.