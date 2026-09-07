עשרות רבנים מהציונות הדתית פנו הבוקר (יום ב') במכתב דחוף ליו"ר מפלגת 'עמך ישראל', תא"ל במיל' עופר וינטר, בקריאה להתאחד עם מפלגות הימין לקראת הבחירות. הפנייה מגיעה רגע לפני מועד הגשת הרשימות.

בין החתומים על המכתב: הרב איתן אייזמן, הרב דוד חי הכהן, הרב אליקים לבנון והרב שבתי סבתו.

"השבוע יוכרע האם הימין ילך אל הבחירות הקרובות בכוחות משותפים או חלילה בפירוד", נכתב במכתב הרבנים. הקריאה מגיעה בשבוע מכריע לפני סגירת הרשימות, כאשר מפלגת וינטר מתמודדת עם אתגרים בסקרים.

הרבנים פונים ישירות אל וינטר: "אנו קוראים לעופר וינטר לקחת אחריות ולפעול בהקדם להמשיך את הפעולה החשובה של יו"ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' לאחדות במחנה הימין".

במכתב מדגישים הרבנים את חשיבות האיחוד: "אחדות היא תמיד טובה ובודאי כאשר מנגד מונחות סכנות גדולות לכלל ישראל". הם מסיימים בקריאה ברורה: "עופר, ברי ושמא, ברי עדיף. אסור לקחת סיכונים כאשר זה נוגע לכלל ישראל".

הקריאה מגיעה על רקע פנייתו החוזרת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאיחוד כל מפלגות הימין. סמוטריץ' הפנה מסר אישי לוינטר: "אני פונה אליו מתוך הערכה גדולה מאוד לאיש, לפועלו, לתרומתו הגדולה למדינת ישראל ומפציר בו - עופר, אל תיקח סיכונים".

וינטר עצמו הבהיר בהצהרה שנשא השבוע כי סיעתו לא תיכנס לשום ממשלה שתקום ללא חוק שירות שיביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל. הוא דחה את הלחצים הפוליטיים: "בימים האחרונים אנחנו רואים כיצד גורמים שונים מנסים לפרק אותנו בכל אמצעי, בכל דרך".

הסקרים האחרונים מצביעים על מצב מורכב עבור מפלגת 'עמך ישראל', כאשר השאלה הגדולה היא האם המפלגה תצליח לעבור את אחוז החסימה. קריאת הרבנים מגיעה בעיתוי קריטי, כאשר נותרו יומיים לסגירת הרשימות.