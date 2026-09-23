נתניהו על וינטר: מעבירים אותו רק כדי לשרוף קולות

בפגישה שהתקיימה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הציג ראש הממשלה עמדה נחרצת נגד התמודדותו של עופר וינטר ומפלגת 'עמך ישראל'. כך דווח במהדורה המרכזית של חדשות 14.

לדברי נתניהו בפגישה, כך דווח, וינטר מהווה סכנה ממשית ליציבות גוש הימין, שכן הוא אינו עובר את אחוז החסימה והערוצים השונים משבירים אותו אך ורק כדי לפגוע בימין ולשרוף קולות יקרים. "וינטר הוא סכנה לגוש הימין, הוא לא עובר ומעבירים אותו בערוצים רק בשביל לשרוף קולות", אמר נתניהו.

ראש הממשלה הזהיר גם מפני תרחיש שבו וינטר בכל זאת יצליח לעבור את אחוז החסימה. לדבריו, במצב כזה הוא ייקח קולות מתוככי גוש הימין ויעביר אותם שמאלה כדי להמליך את אביגדור ליברמן. "גם אם הוא יעבור, הוא ייקח קולות מהגוש ויעביר שמאלה כדי להמליך את ליברמן. אנחנו צריכים לאחד כוחות כדי למנוע את הסכנה", הוסיף נתניהו.

הפגישה עם בן גביר וסמוטריץ' מתקיימת על רקע שבועות ארוכים של מתקפות חריפות וחילופי האשמות בין הליכוד לבין וינטר ומפלגתו.

ראש עיר ערד תוקף את מפלגת איזנקוט בבלי | 23.09.26

לפני כשבוע דווח כי בסביבת ראש הממשלה נבחנת אפשרות להרגעת הרוחות ולהכרזה על "הפסקת אש" מול וינטר ואנשיו. המהלך, על פי אותו דיווח, נועד לשרת מטרה אסטרטגית: להגיע לסיכום עודפים בין וינטר לבין מפלגת עוצמה יהודית בראשות בן גביר, צעד שנועד להבטיח שקולות יקרים בגוש הימין לא ירדו לטמיון.