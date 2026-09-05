תאונה קשה התרחשה בבית משפחה חרדית בבני ברק, כאשר ילדה כבת חמש שנים נפצעה באורח אנוש בעקבות תאונה ביתית. הילדה נפצעה באצבעות ידה כאשר דלת כבדה נטרקה עליהן בעוצמה רבה.

על פי הדיווחים, הדלת הכבדה נסגרה בחוזקה על ידה של הילדה, וכתוצאה מכך נגרמה לה פציעה חמורה באצבעותיה. בני המשפחה שהיו נוכחים במקום הזעיקו מיד את כוחות ההצלה. חובשי איחוד הצלה, מנחם סלובטיצקי ושלמה קצין, הגיעו במהירות לזירה והחלו להעניק לילדה טיפול רפואי ראשוני. החובשים טיפלו בדימום ופעלו לשימור חלקי האצבעות שנפגעו באמצעות הנחתם בשקית קרח מיוחדת - פעולה המוגדרת כקריטית בשעה הראשונה לאחר פציעה מסוג זה, שכן היא משמרת את הרקמות ומגדילה את הסיכויים להצלחת הטיפול הרפואי המתקדם.

הזירה בבני ברק ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

לאחר הטיפול הראשוני במקום, פונתה הילדה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שיבא תל השומר, שם הועברה לטיפול דחוף של צוותים רפואיים מומחים. הצוותים הרפואיים בבית החולים החלו בסדרת טיפולים מורכבים במטרה להציל את האצבעות שנפגעו.

האירוע מהווה תזכורת קשה לסכנות הטמונות בתוך הבית, בפרט בכל הנוגע לדלתות כבדות - דלתות ממ"ד או דלתות כניסה - העלולות לגרום לפציעות חמורות בקרב ילדים קטנים.

גורמי בטיחות ממליצים באופן עקבי על התקנת אמצעי בטיחות מתאימים, כגון בולמי טריקה ומעצורי דלתות, אשר נועדו למנוע תאונות מסוג זה ולהגן על ילדים מפני פגיעה. מומחים מדגישים כי השקעה קטנה באמצעי בטיחות פשוטים עשויה למנוע אסונות כואבים ולהציל חיי ילדים.