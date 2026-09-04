המאגרים התמלאו: סוף למשבר אספקת המים

מתקן התפלה ( צילום: אייל מרגולין, פלאש 90 )

משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים הודיעו אמש (ליל שישי) כי מערכת המים הארצית חזרה לפעילות תקינה מלאה: המאגרים הארציים מולאו במהלך השבת, והאספקה לכלל האזרחים ולמגזר החקלאי נמשכת כסדרה, ללא כל מגבלה. ההודעה מסיימת תקופה של ימים אחדים שבהם התעורר חשש ממשי לשיבושים נרחבים באספקת המים, לאחר שחמישה מתוך ששה מתקני התפלה מרכזיים הופסקו זמנית בשל עכירות חמורה במי הים התיכון. העכירות נגרמה ממזג אוויר חריג ומזיהום של מיקרו-אצות בים.

לפי ההודעה הרשמית, היציבות במערכות הושגה באמצעות תפעול דינמי במתקני ההתפלה, לצד הגברת הזרמת מים מאגם הכנרת וממאות קידוחים הפזורים ברחבי הארץ. חברת מקורות המשיכה לאורך השבת במילוי מואץ של המאגרים הארציים, תוך ניצול הירידה הצפויה בצריכה הפרטית בשבת קודש. מטרת המילוי המהיר הייתה להבטיח מענה מלא ויתירות גבוהה לקראת תחילת השבוע, כאשר הצריכה צפויה לשוב לרמתה הרגילה. גורמים מקצועיים ציינו כי הפעולה המהירה אפשרה למנוע שיבושים משמעותיים באספקת המים לציבור. במקביל להתייצבות מערכות האספקה, בוצע במהלך השבוע טיפול נקודתי בים באמצעות פיזור חומרים מורשים, שמטרתו להתמודד עם פריחת האצות שגרמה לעכירות במי הים. הפעולה בוצעה לאחר קבלת אישור מוועדה בין-משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. ברשות המים הבהירו כי החומרים שפוזרו אינם מהווים סכנה למתרחצים, וכי מתבצע כעת ניטור סביבתי מקיף באזור הטיפול. התוצאות צפויות להתקבל בהמשך, אך הגורמים המקצועיים מדגישים כי מדובר באמצעי זהירות בלבד.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

משרד הבריאות הוציא הנחיה לאיסור דיג באזור הטיפול, אך הדגיש כי מדובר במקדם ביטחון בלבד עד לקבלת תוצאות הניטור הסביבתי. הדגים המשווקים בחנויות וחופי הרחצה בטוחים לחלוטין, כך נמסר מהמשרד. בהודעה הרשמית הודגש כי מי השתייה בטוחים לחלוטין לשתייה ולשימוש ביתי ללא כל חשש, וכי איכות המים והבריאות הציבורית נמצאים בראש סדר העדיפויות של הגורמים המקצועיים.

צוותי רשות המים, חברת מקורות ומשרד האנרגיה והתשתיות ממשיכים לנהל את האירוע ברציפות סביב השעון. הגורמים המקצועיים מבטיחים את חוסנו של משק המים ואת רציפות האספקה לכלל האזרחים. המשבר, שהחל בסוף השבוע שעבר עם השבתת מתקני ההתפלה, הוביל לשיבושים נקודתיים במספר אזורים, בעיקר בירושלים ובאזור המרכז. תושבים רבים דיווחו על הפסקות מים ממושכות, ונאלצו להסתדר עם מלאי מוגבל או לפנות לעמדות חלוקה שהוקמו. כעת, עם חזרת המערכות לפעילות מלאה ומילוי המאגרים, הסכנה לשיבושים נוספים נמוגה, ומשק המים חוזר לשגרה מלאה.