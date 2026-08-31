הסחורה שנתפסה בכרם שלום ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך בדיקה ביטחונית שנערכה אתמול במעבר כרם שלום, חשפו בודקי רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון ניסיון הברחה מתוחכם: כמאה בקבוקי ניקוטין נוזלי, כל אחד בנפח של ליטר וחצי, הוסתרו בתוך בקבוקי שתייה רגילים. המשלוח הוגדר כסיוע הומניטרי ונרכש על ידי חברה ישראלית במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע של הסקטור הפרטי.

הבדיקה המעמיקה, שבוצעה על ידי אנשי רשות המעברים בשיתוף נציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה, הובילה לגילוי ההסתרה. המשאית הוחרמה במלואה והועברה לטיפול המכס וגורמי האכיפה. תגובה מיידית של המתאם בעקבות הגילוי, הורה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה, וזאת עד להודעה חדשה. ההחלטה משקפת את מדיניות "אפס הסובלנות" שנוקט המתאם כלפי ניצול מנגנוני הסיוע למטרות אסורות. מתקן שעשועים נתקע באוויר בירכא בבלי | 24.08.26 נשים חרדיות הועסקו בידי צה"ל - ונטשו בזעם | מעייריב איצלה כץ | 24.08.26 5 מדובר בחוליה נוספת בשרשרת ניסיונות הברחה שנתפסו בחודשים האחרונים. בחודש פברואר השנה סוכלה הברחה של מאות קילוגרמים של טבק שהוסתרו בקופסאות שימורי עלי גפן, גם כן במסגרת משלוח של חברה ישראלית מורשית, ואז הורה אלוף הלוי על הקפאת האישור. בחודש מרץ נתפסו בקבוקי חומרי ניקוטין שהוסתרו בערכות היגיינה של סוכנות בינלאומית.

הסחורה שנתפסה בכרם שלום ( צילום: דוברות המשטרה )

שוק שחור משגשג

ניקוטין נוזלי אינו רק מוצר צריכה רגיל. ברצועת עזה, שבה המחסור בסיגריות ובטבק הופך אותם לסחורה יקרת ערך ומבוקשת, חומרים אלו עשויים להזין שוק שחור ולהזרים כספים לגורמים השולטים בשטח. מסיבה זו נשמרת הקפדנות הרבה בבדיקות במעברים, גם כאשר מדובר במשלוחים שאושרו מראש.

התמונה המצטיירת ברורה: גורמים שונים ממשיכים לנסות לנצל את זרם הסיוע ההומניטרי כדי להחדיר מוצרים אסורים או רווחיים לרצועה. לפני מספר חודשים נעצרו שלושה חשודים שניסו להבריח סחורה אסורה באמבטיות עפר סמוך למעבר כרם שלום, כאשר הסחורה כללה ציוד תקשורת ומצברים שנועדו לסייע לארגון החמאס.

הסחורה שנתפסה בכרם שלום ( צילום: דוברות המשטרה )

מתח מתמיד בין סיוע לביטחון

האירוע מדגים את המתח המתמיד בין הצורך להעביר סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית לבין החשש מפני ניצול המנגנון. רשות המעברים ומערכת הביטחון ממשיכות להדגיש: כל ניסיון הברחה, בין אם קטן ובין אם גדול, יטופל בחומרה, והאישורים לחברות יישללו באופן מיידי כאשר יימצא פגם.

המשאית שנתפסה לא תגיע ליעדה. החברה הישראלית ממתינה כעת להודעה חדשה בנוגע להמשך פעילותה במנגנון הסיוע. מעבר כרם שלום ממשיך לפעול בערנות מוגברת.