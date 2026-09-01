מהמחאות במקום ( צילום: אורן בן חקון\פלאש 90 )

בימים הקרובים צפויה הנהלת "קפה בסמטה" בירושלים להחליט אם תפסיק את פעילות המקום בשבתות קודש, כך דווח הערב (יום ג') בערוץ N12. ההחלטה מגיעה לאחר למעלה משישה שבועות של מחאות רצופות נגד חילול השבת במקום.