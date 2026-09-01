בימים הקרובים צפויה הנהלת "קפה בסמטה" בירושלים להחליט אם תפסיק את פעילות המקום בשבתות קודש, כך דווח הערב (יום ג') בערוץ N12. ההחלטה מגיעה לאחר למעלה משישה שבועות של מחאות רצופות נגד חילול השבת במקום.
על פי הדיווח, החשש מהמשך המחאות והעימותים מכביד על ההנהלה, וישנם בקרב מקבלי ההחלטות מי שמעוניינים לשים קץ למעגל העימותים ולהשיב את המקום לשגרה רגועה.
בשבועות האחרונים הפך המקום למוקד מחאה קבוע. במהלך ההפגנות נזרקו לעבר בית הקפה ביצים ואבנים, שולחנות הופכו, בוצעו ניסיונות פריצה, דבק הוכנס למנעולים ועוד פעולות מחאה.
בינתיים, המתיחות סביב נושא שמירת השבת בעיר הקודש ממשיכה, כאשר גורמים בציבור החרדי מדגישים כי לא ישלימו עם המצב הנוכחי של חילול שבת פומבי.
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