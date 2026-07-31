הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי היומי במסכת חולין דף צ"ב בהגשה תמציתית של עשר דקות • השיעור מוגש בעברית, באידיש ובאנגלית

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