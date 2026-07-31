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לימוד הדף היומי

דף צ"ב דחולין בשלוש שפות • הרב וסרמן

הרב נפתלי וסרמן מעביר את שיעור הדף היומי היומי במסכת חולין דף צ"ב בהגשה תמציתית של עשר דקות • השיעור מוגש בעברית, באידיש ובאנגלית

הדף היומי ב-10 דקות

שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ב - בלשון הקודש:

הדף היומי

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שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ב - באידיש:

הדף היומי

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שיעור הדף היומי במסכת חולין, דף צ"ב - באנגלית:

הדף היומי

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הרב נפתלי וסרמןהדף היומיבבלימסכת חולין

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