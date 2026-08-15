בשעות שלפני כניסת השבת התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הילדה רוחמה חנה כהן ע"ה, נכדתו של סגן ראש עיריית ירושלים מטעם תנועת ש"ס, הרב צביקה כהן יבדל"א.

הילדה הקטנה, בת חמש שנים בלבד, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה בארצות הברית, שם שהתה עם הוריה. במשך שנה וחצי ניהלה מאבק קשה במחלה, כאשר צוותים רפואיים נלחמו על חייה ללא הרף. במקביל, המוני מתפללים קרעו שערי שמיים ועתרו לרחמי שמים לרפואתה השלמה.

למרות כל המאמצים, נגזר מן השמים גזר דין אחר, והילדה הטהורה נפטרה ביום שישי האחרון.

סבה, הרב צביקה כהן, יצא בדחיפות לארצות הברית והספיק להגיע בעוד מועד ולהיפרד מנכדתו האהובה, בתו של בנו אברהם ישעיהו כהן.

הלוויית הילדה צפויה להתקיים בארץ בימים הקרובים. פרטים נוספים יפורסמו עם קבלתם.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.