בבלי
לאחר מאבק ממושך במחלה

נפטרה: רוחמה חנה כהן ע"ה, נכדת צביקה כהן

הילדה בת החמש השיבה את נשמתה ליוצרה לאחר מאבק ממושך במחלה קשה • סבה, סגן ראש עיריית ירושלים, הספיק להגיע לארה"ב ולהיפרד ממנה • ברוך דיין האמת

נר נשמה (צילום: אילוסטרציה)

בשעות שלפני כניסת השבת התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הילדה רוחמה חנה כהן ע"ה, נכדתו של סגן ראש עיריית ירושלים מטעם תנועת ש"ס, הרב צביקה כהן יבדל"א.

הילדה הקטנה, בת חמש שנים בלבד, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה בארצות הברית, שם שהתה עם הוריה. במשך שנה וחצי ניהלה מאבק קשה במחלה, כאשר צוותים רפואיים נלחמו על חייה ללא הרף. במקביל, המוני מתפללים קרעו שערי שמיים ועתרו לרחמי שמים לרפואתה השלמה.

למרות כל המאמצים, נגזר מן השמים גזר דין אחר, והילדה הטהורה נפטרה ביום שישי האחרון.

סבה, הרב צביקה כהן, יצא בדחיפות לארצות הברית והספיק להגיע בעוד מועד ולהיפרד מנכדתו האהובה, בתו של בנו אברהם ישעיהו כהן.

הלוויית הילדה צפויה להתקיים בארץ בימים הקרובים. פרטים נוספים יפורסמו עם קבלתם.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

ברוך דיין האמתבבליצביקה כהןרוחמה חנה כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר