נתונים כואבים ומצמררים פורסמו הבוקר (יום ראשון) על ידי אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון ועל ידי המוסד לביטוח לאומי, המציגים את היקף האסון והשכול מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' בבוקר חג שמחת תורה לפני שלוש שנים.
על פי הנתונים שפורסמו, מתחילת המלחמה ועד היום נפלו 1,318 חללי מערכות ישראל שלחמו בגזרות השונות – ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.
פירוט החללים:
1,153 חללי צה"ל (מתוכם 43 חברי כיתות כוננות)
116 חללי משטרת ישראל
24 נכים שנפטרו עקב פציעתם במלחמה
11 חללי שירות בתי הסוהר
9 חללי שירות הביטחון הכללי
5 חללי כבאות והצלה
בעקבות האבדות הכבדות, נוספו מתחילת המלחמה מעל 7,150 בני משפחה למעגל השכול הביטחוני. בין אלה: 880 יתומים ויתומות, ומעל 3,700 אחים ואחיות שכולים.
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