הלוויה צבאית ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

נתונים כואבים ומצמררים פורסמו הבוקר (יום ראשון) על ידי אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון ועל ידי המוסד לביטוח לאומי, המציגים את היקף האסון והשכול מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' בבוקר חג שמחת תורה לפני שלוש שנים.