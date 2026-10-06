דירקטוריוני בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל אישרו היום (שלישי) את תוכנית המיזוג המלא של בנק מרכנתיל לתוך חברת האם. המהלך, שעבר משלב הבחינה שהחל ביולי לשלב היישום הפומבי, מהווה אחד הצעדים המבניים המשמעותיים ביותר במערכת הבנקאית בשנים האחרונות.

על פי המתווה המאושר, המיזוג יתבצע במישור המשפטי והתפעולי בלבד. הנהלת הקבוצה הדגישה כי בנק מרכנתיל ימשיך לפעול כמותג עצמאי ונפרד מול לקוחות הקצה, תוך שמירה מלאה על תחומי התמחותו המרכזיים – ובהם הפעילות במגזרים השונים, בקרב עסקים קטנים ובינוניים וברשויות המקומיות.

הרקע ההיסטורי: מאה שנה של עצמאות תחת בעלים משותף

עבור הציבור הרחב, שני הבנקים נתפסים לעיתים קרובות כגוף אחד בשל המיתוג הדומה, הצבעים הכחולים והלוגו המשותף. ואכן, בנק מרכנתיל נמצא בבעלותה המלאה של קבוצת דיסקונט כבר משנת 1993.

עם זאת, למרות הבעלות המשותפת, במשך 33 השנים האחרונות הם התנהלו כשני בנקים מתחרים ונפרדים לחלוטין. לבנק מרכנתיל יש היסטוריה עמוקה – הוא הוקם לפני למעלה מ-100 שנה, בשנת 1924, כבנק עצמאי, ובהמשך פעל תחת המותג הבינלאומי "ברקליס דיסקונט".

כאשר דיסקונט רכש את מלוא השליטה בו בשנות ה-90, הוחלט במכוון שלא למזג אותו, אלא להשאיר אותו כחברה בת עצמאית. למרכנתיל יש מנכ"ל נפרד, חברי דירקטוריון משלו, ועד עובדים עצמאי, מטה הנהלה נפרד, והכי חשוב – מערכת מחשוב, תשתית טכנולוגית ומדיניות אשראי וריביות השונות מאלו של בנק דיסקונט. המיזוג הנוכחי בא לשים קץ לכפילות המבנית הזו.

הרקע הפיננסי: המרדף אחר יחס היעילות

הגורם המרכזי שדחף את מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, להוביל את המיזוג הוא הצורך בשיפור יחס היעילות התפעולית של הקבוצה, שהיה בעבר גבוה יחסית למערכת הבנקאית. המהלכים האחרונים כבר הציגו שיפור, וברבעון השני של השנה ירד יחס היעילות של הקבוצה ל-44%. תוכנית החומש האסטרטגית, "דיסקונט 2030", מציבה יעד להמשך מגמת ההורדה אל מתחת לרף ה-43%.

החזקת שתי ישויות בנקאיות נפרדות דרשה מהקבוצה לתחזק שתי מערכות IT ומחשוב נפרדות, שני מערכי סיכונים ושתי הנהלות מטה מקבילות. איחוד התשתיות הטכנולוגיות תחת פלטפורמה אחת צפוי לחסוך לקבוצה עלויות, ולפנות משאבים להשקעה בדיגיטל ובמערכות בינה מלאכותית (AI).

בנק מרכנתיל מגיע למיזוג כשהוא מציג נתונים פיננסיים איתנים, על אף השפעות השוק: ברבעון השני של השנה רשם הבנק רווח נקי של כ-205 מיליון שקל (ירידה של כ-11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד). תיק האשראי של מרכנתיל עומד על כ-53.5 מיליארד שקל – נתון המהווה כ-18% מסך תיק האשראי של קבוצת דיסקונט כולה. באותו רבעון, קבוצת דיסקונט הציגה רווח נקי של 1.2 מיליארד שקל ותשואה להון של 14%.

המשמעות המסחרית: שימור המותג והסניפים בשטח

כדי למנוע זעזועים במצבת הלקוחות ופגיעה בהכנסות, הוחלט בקבוצה שלא לבטל את המותג "מרכנתיל" בשלב זה. לבנק יש פריסת סניפים רחבה ודומיננטית בעיקר בחברה הערבית, וכן פעילות ענפה מול החברה החרדית, עסקים קטנים ובינוניים ורשויות מקומיות. החשש העסקי מנטישת קהלים אלו לטובת בנקים מתחרים הוביל להחלטה להותיר את המערך המותגי על כנו.

בהתאם לכך, בשלב הראשון יתמקד המהלך באיחוד תהליכים ומערכות ובבניית מודל ההפעלה, בעוד שכל 74 סניפי מרכנתיל ימשיכו לפעול כסדרם ללא שינוי מול הלקוחות. הציבור ימשיך לעבוד מול אותם צוותי בנקאות מוכרים, וכלל תנאי האשראי, הפיקדונות והמשכנתאות יישארו בתוקפם המלא.

חזית העובדים ותוכנית ההתייעלות

בשלב זה, קבוצת דיסקונט לא מסרה יעד רשמי לחיסכון, מספר משרות ספציפיות שייפגעו או תוכנית לצמצום רשת הסניפים במסגרת המיזוג, אשר ינוהל בהדרגה בהובלת מנכ"ל מרכנתיל, ברק נרדי. עם זאת, בשוק מעריכים כי איחוד הבנקים עשוי לכלול בהמשך צמצום משרות מטה חופפות בתחומי התפעול והמחשוב.

מהלך זה מתבצע במקביל לתוכנית התייעלות רחבה שכבר מקודמת בקבוצה בנפרד, הכוללת צמצום של כ-8% ממצבת העובדים בבנק האם דיסקונט במהלך השנה (כ-600 עובדים). תהליך המיזוג צפוי לפגוש מורכבות מול ועד עובדי מרכנתיל, המייצג כ-1,500 עובדים, אשר הביע התנגדות למהלך עם חשיפת הכוונות הראשונית בחודש יולי ואף פנה להסתדרות.

השלמת מהלך המיזוג כולו כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, ובראשם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.