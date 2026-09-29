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לקראת הבחירות

לאחר העלייה במחיר: סמוטריץ' מכין הוזלה חדשה

שר האוצר הנחה להיערך להוזלה נוספת לאחר שהמחיר זינק ל-8.27 שקל לליטר • ההוזלה נכונה כדי לדחוף את הצמיחה ולמנוע אינפלציה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: הלל בן אור/פלאש90)

שר האוצר הנחה את גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף במחיר הדלק, על רקע הזינוק החד במחירים לצרכן והמשבר הגלובלי בשוק האנרגיה. ההנחיה ניתנה לקראת הבחירות הקרבות.

סמוטריץ' קיים אחר הצהריים ישיבת עבודה בנושא עם גורמי המקצוע במשרד האוצר. בתום העבודה המקצועית יגבש השר את היקף ההוזלה ופרטיה.

"ההוזלה נכונה בעת הזו על מנת לדחוף את הצמיחה במשק הישראלי, לשמור על יציבות מחירים ולמנוע עליות מחירים ואינפלציה בענפים רבים במשק", אמר סמוטריץ'.

ההוזלה הצפויה מגיעה זמן קצר לאחר שמחיר הדלק הוזל בכחצי שקל לליטר, בצעד שעלותו התקציבית מוערכת בכ-300 מיליון שקל בחודש לקופת המדינה. ההפחתה הביאה את המחיר לכ-7.75 שקל לליטר.

אולם מאז עלה המחיר שוב בצורה משמעותית: על פי העדכון האחרון של מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד בהמשך השבוע על 8.27 שקלים לליטר - עליה של 52 אגורות מהעדכון הקודם.

בצלאל סמוטריץ'משרד האוצרדלקבחירות 2026

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