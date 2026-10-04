התפתחות עסקית משמעותית בענף המזון הכשר למהדרין: חברת 'קמרי קמעונאות', המפעילה כ-130 חנויות נוחות ברחבי הארץ, רכשה 50% מהזכויות להפעלת ולפיתוח רשת 'זלמנ'ס', הנמצאת בבעלות היזם משה זלמן אוליב. הצדדים לא פרסמו רשמית את סכום העסקה, אולם בענף מעריכים כי ההתקשרות בוצעה לפי שווי חברה של כ-7 מיליון שקלים.

במסגרת השותפות האסטרטגית, קמרי תהיה שותפה מלאה בהקמת הסניפים החדשים, בפיתוח התשתיות, בשדרוג המערך הלוגיסטי ובהרחבת הפעילות המסחרית. היעד המרכזי של השותפות הוא פריסה ארצית נרחבת, הכוללת הגעה ל-20 סניפים כבר במהלך השנה הנוכחית, ועד לכ-40 סניפים בשנים הקרובות.

רשת 'זלמנ'ס' החלה את דרכה ביוזמתו של משה זלמן אוליב, שעלה מארצות הברית והקים בירושלים נקודת מכירה ראשונה שהציעה נקניקיות ומוצרי בשר מעושנים בלחמניות מיוחדות. ייחודה של הרשת היה המענה שהעניקה לדרישות הכשרות המחמירות ביותר ללא פשרות, תוך שמירה על רמת מוצר גבוהה.

כיום מונה הרשת 12 סניפים פעילים. עיקר פעילותה מרוכז בריכוזים החרדיים הגדולים – ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית וביתר עילית – לצד פעילות בערים נוספות כדוגמת תל אביב ורעננה. תכנית ההתרחבות צפויה להתנהל בשני צירים: העמקת הנוכחות בריכוזים חרדיים נוספים, ובמקביל – מינוף נקודות המסחר, מרכזי הקניות וצירי התנועה של קבוצת קמרי לטובת הנגשת מזון מהיר בכשרות מהודרת לציבור הרחב.

זלמנ'ס מתאפיינת במוצרי איכות, כאשר טווח מחירי המנות ברשת עומד כיום על כ-40 עד 55 שקלים. כניסתה של קבוצת קמרי כשותפה אסטרטגית עשויה להביא עמה יתרון לגודל משמעותי: כוח קנייה מוגבר מול ספקי חומרי הגלם, שיפור מערכי הלוגיסטיקה והפחתת עלויות תפעול. מהלכים אלו עשויים לסייע לרשת לשמור על יציבות מחירים, ואף לייצר מבצעים והוזלות עבור הצרכנים.

המהלך להקמת עשרות נקודות מכירה חדשות בפרק זמן קצר מייצר גם עניין רב בקרב אנשי עסקים ויזמים מקרב הציבור החרדי. מודל ההתרחבות של הרשת נשען בחלקו על זכיינות מקומית. הגב הכלכלי והניהולי של קבוצת קמרי עשוי לספק מעטפת מקצועית ויציבה יותר עבור זכיינים מקומיים, מנהלי סניפים ועובדים.

אסף קמרי, מבעלי קמרי קמעונאות, מסר: "זיהינו ב'זלמנ'ס' מותג בעל מוצר מצוין ופוטנציאל משמעותי לצמיחה כרשת מזון מהיר כשרה בפריסה ארצית רחבה. מטרתנו המשותפת היא לשמור על אופי המותג, על רמת הכשרות ועל איכות המוצר, תוך הנגשתו לקהלים נוספים ולמוקדים מרכזיים ברחבי הארץ".